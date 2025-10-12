12.10.2025 21:37 Дмитро Колонєй

Неймовірний торт із печива без випічки

Рецепт торта для тих, хто не любить довго возитися із тістом.

Як пише РЕДПОСТ, цей торт - справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати смачний і красивий десерт, не включаючи духовку, але який обов'язково приведе у захват ваших гостей і домочадців. Мінімум зусиль, максимум насолоди. Зібрав, охолодив – і готово!

Торт із печива без випічки

Продукти

200 г печива (наприклад, "Ювілейне" або "Топлене молоко")

250 г жирної сметани (від 20%)

300 г вареного згущеного молока

100 г волоських горіхів

Покроковий рецепт приготування

Приготувати миску крему. Викласти в неї сметану та варене згущене молоко. Змішати сметану зі згущеним молоком за допомогою міксера або віночка до отримання однорідного і гладкого крему. Розламати печиво на невеликі шматочки (можна просто руками або прокатати качалкою в пакеті). Подрібнити волоські горіхи. Втрутити подрібнене печиво в кремову масу. Втрутити подрібнені горіхи в кремову масу. Підготувати форму для торта (краще використовувати роз'ємну або вистелити звичайну форму харчової плівки). Викласти отриману заготівлю у форму. Розрівняти поверхню ложкою чи лопаткою. Накрити форму харчовою плівкою чи фольгою. Відправити торт на ніч (мінімум на 6-8 годин) у холодильник для застигання та просочення. Витягти торт з форми. Зняти плівку. Подавати охолодженим, прикрасивши за бажанням (наприклад, тертим шоколадом або горіхами, що залишилися).