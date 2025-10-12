    
12.10.2025  21:47   Дмитро Колонєй

Неймовірний торт із печива без випічки

Рецепт торта для тих, хто не любить довго возитися із тістом.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей торт - справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати смачний і красивий десерт, не включаючи духовку, але який обов'язково приведе у захват ваших гостей і домочадців. Мінімум зусиль, максимум насолоди. Зібрав, охолодив – і готово!
 

Торт із печива без випічки

 

Продукти

 

  • 200 г печива (наприклад, "Ювілейне" або "Топлене молоко")
  • 250 г жирної сметани (від 20%)
  • 300 г вареного згущеного молока
  • 100 г волоських горіхів

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Приготувати миску крему.
  2. Викласти в неї сметану та варене згущене молоко.
  3. Змішати сметану зі згущеним молоком за допомогою міксера або віночка до отримання однорідного і гладкого крему.
  4. Розламати печиво на невеликі шматочки (можна просто руками або прокатати качалкою в пакеті).
  5. Подрібнити волоські горіхи.
  6. Втрутити подрібнене печиво в кремову масу.
  7. Втрутити подрібнені горіхи в кремову масу.
  8. Підготувати форму для торта (краще використовувати роз'ємну або вистелити звичайну форму харчової плівки).
  9. Викласти отриману заготівлю у форму.
  10. Розрівняти поверхню ложкою чи лопаткою.
  11. Накрити форму харчовою плівкою чи фольгою.
  12. Відправити торт на ніч (мінімум на 6-8 годин) у холодильник для застигання та просочення.
  13. Витягти торт з форми.
  14. Зняти плівку.
  15. Подавати охолодженим, прикрасивши за бажанням (наприклад, тертим шоколадом або горіхами, що залишилися).
 
Тэги:  рецепт, десерт, торт, печиво, сметана, горіхи
