12.10.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Неймовірний торт із печива без випічки
Рецепт торта для тих, хто не любить довго возитися із тістом.
Як пише РЕДПОСТ, цей торт - справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати смачний і красивий десерт, не включаючи духовку, але який обов'язково приведе у захват ваших гостей і домочадців. Мінімум зусиль, максимум насолоди. Зібрав, охолодив – і готово!
Торт із печива без випічки
200 г печива (наприклад, "Ювілейне" або "Топлене молоко")
250 г жирної сметани (від 20%)
300 г вареного згущеного молока
100 г волоських горіхів
Покроковий рецепт приготування
Приготувати миску крему.
Викласти в неї сметану та варене згущене молоко.
Змішати сметану зі згущеним молоком за допомогою міксера або віночка до отримання однорідного і гладкого крему.
Розламати печиво на невеликі шматочки (можна просто руками або прокатати качалкою в пакеті).
Подрібнити волоські горіхи.
Втрутити подрібнене печиво в кремову масу.
Втрутити подрібнені горіхи в кремову масу.
Підготувати форму для торта (краще використовувати роз'ємну або вистелити звичайну форму харчової плівки).
Викласти отриману заготівлю у форму.
Розрівняти поверхню ложкою чи лопаткою.
Накрити форму харчовою плівкою чи фольгою.
Відправити торт на ніч (мінімум на 6-8 годин) у холодильник для застигання та просочення.
Витягти торт з форми.
Зняти плівку.
Подавати охолодженим, прикрасивши за бажанням (наприклад, тертим шоколадом або горіхами, що залишилися).
