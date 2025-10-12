12.10.2025 21:57 Рита Парфенова

По Харкову завдано три удари: зафіксовані вибухи у Шевченківському районі

Ввечері 12 жовтня у Харкові пролунали три потужні вибухи. Попередньо, удари прийшлися по Шевченківському району, поблизу житлової забудови.

Увечері 12 жовтня російські війська знову атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, влучання зафіксовані у Шевченківському районі міста – неподалік житлових будинків. Інформація щодо наслідків ударів наразі уточнюється.

Згодом мер повідомив про ще два вибухи у місті. Таким чином, станом на 21:40 у Харкові підтверджено три удари.

На місцях прильотів працюють профільні служби. Деталі про руйнування та можливих постраждалих з’ясовуються.

