Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня

Сьогодні в Харкові небо буде вкрите хмарами з ранку до вечора. З середини дня очікується дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11º тепла, вдень 13 - 15º тепла.
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.
День сприятливий для спілкування, налагодження стосунків і творчих справ. Зірки радять прислухатися до інтуїції – вона допоможе уникнути помилок і вибрати правильний напрямок.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
