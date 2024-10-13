    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня
13.10.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня

Сьогодні в Харкові небо буде вкрите хмарами з ранку до вечора. З середини дня очікується дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.

Температура  повітря: вночі  9 - 11º тепла,  вдень 13 - 15º тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз.
Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди.
Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.
  • якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди.
  • горобці купаються в калюжах – до затяжного дощу.
  • перший сніг випав - через 40 днів почнеться справжня зима.
  • якщо місяць вночі дуже блідий, то скоро погода погіршиться.
  • кури почали линяти - скоро потеплішає.
  • якщо журавлі вже полетіли в теплі краї, то зима буде ранньою і морозною.
  • якщо ще не пропали мухи і комарі, то бабине літо поки не скінчилося.
  • грім 13 жовтня віщує хороший урожай грибів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня 09.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня 08.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 