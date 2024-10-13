13.10.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня

Сьогодні в Харкові небо буде вкрите хмарами з ранку до вечора. З середини дня очікується дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11º тепла, вдень 13 - 15º тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.

якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди.

горобці купаються в калюжах – до затяжного дощу.

перший сніг випав - через 40 днів почнеться справжня зима.

якщо місяць вночі дуже блідий, то скоро погода погіршиться.

кури почали линяти - скоро потеплішає.

якщо журавлі вже полетіли в теплі краї, то зима буде ранньою і морозною.

якщо ще не пропали мухи і комарі, то бабине літо поки не скінчилося.

грім 13 жовтня віщує хороший урожай грибів.