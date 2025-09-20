    
20.09.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Рулетики з баклажанів із горіхами: класика грузинської кухні на вашому столі

Страва відрізняється дивовижною простотою та вишуканим смаком.

 
Як пише РЕДПОСТ, ніжні, обсмажені до золотистої скоринки баклажани чудово поєднуються з насиченою, ароматною начинкою сирного сиру, волоських горіхів і свіжої зелені. Готові рулетики стануть ідеальною закускою як для святкового столу, так і для затишної домашньої вечері.
 

Рулетики з баклажанів з горіхами

 

Продукти:

 

  • 1 баклажан,
  • 70 г сирного сиру,
  • 50 г волоських горіхів,
  • 1 зубчик часнику,
  • 4 гілочки кінзи.
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати баклажани вздовж тонкі слайси товщиною близько 3-5 мм.
  2. Пропустити зубчик часнику через прес.
  3. Подрібнити волоські горіхи.
  4. Дрібно нарізати кінзу.
  5. Обсмажити слайси баклажану з обох боків до золотистої скоринки. Можна використовувати сковороду з невеликою кількістю олії або запекти в духовці.
  6. Змішати в окремій мисці сирний сир, волоські горіхи, часник та кінзу.
  7. Викласти начинку, що вийшла, рівним шаром на кожен слайс баклажана.
  8. Згорнути баклажани рулетиком.
  9. Викласти готові рулетики на тарілку.
  10. Подавати до столу.
