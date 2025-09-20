20.09.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Рулетики з баклажанів із горіхами: класика грузинської кухні на вашому столі
Страва відрізняється дивовижною простотою та вишуканим смаком.
Як пише РЕДПОСТ
, ніжні, обсмажені до золотистої скоринки баклажани чудово поєднуються з насиченою, ароматною начинкою сирного сиру, волоських горіхів і свіжої зелені. Готові рулетики стануть ідеальною закускою як для святкового столу, так і для затишної домашньої вечері.
Рулетики з баклажанів з горіхами
Продукти:
-
1 баклажан,
-
70 г сирного сиру,
-
50 г волоських горіхів,
-
1 зубчик часнику,
-
4 гілочки кінзи.
Покроковий рецепт приготування
-
Нарізати баклажани вздовж тонкі слайси товщиною близько 3-5 мм.
-
Пропустити зубчик часнику через прес.
-
Подрібнити волоські горіхи.
-
Дрібно нарізати кінзу.
-
Обсмажити слайси баклажану з обох боків до золотистої скоринки. Можна використовувати сковороду з невеликою кількістю олії або запекти в духовці.
-
Змішати в окремій мисці сирний сир, волоські горіхи, часник та кінзу.
-
Викласти начинку, що вийшла, рівним шаром на кожен слайс баклажана.
-
Згорнути баклажани рулетиком.
-
Викласти готові рулетики на тарілку.
-
Подавати до столу.
