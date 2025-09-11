11.09.2025 21:33

Незвичайний шашлик з мінтаю: рецепт, який варто спробувати

Якщо традиційний шашлик із м'яса вже не викликає такого захоплення, як раніше.

Як пише РЕДПОСТ, якщо хочеться чогось нового, легкого та корисного відмінною альтернативою стане шашлик із мінтаю. Страва стане справжньою окрасою вашого столу та приємно здивує гостей. Ніжний, соковитий та дуже ароматний, такий шашлик нікого не залишить байдужим.

Шашлик з мінтаю, маринованого в соєвому соусі з майонезом

Продукти:

2 кг мінта

100 г майонезу

2 ст. л. соєвого соусу

3 лаврові листи

0,5 ч. л. коріандру в зернах

1 ст. л. солі

Покроковий рецепт приготування

Випатрати мінтай Очистити від кісток. Нарізати невеликими шматочками. Перекласти шматочки риби у глибоку миску. Насипати в миску сіль, коріандр і додати лавровий лист. Влити соєвий соус та додати майонез. Ретельно перемішати рибу з усіма інгредієнтами. Накрити миску харчовою плівкою чи кришкою. Забрати в холодильник на 2 години. Дістати рибу із холодильника. Акуратно нанизати шматочки на підготовлені шпажки. Викласти шашлик і обсмажуйте над розпеченим вугіллям приблизно 5-7 хвилин. Не забувати перевертати шпажки щохвилини, щоб риба не пригоріла.