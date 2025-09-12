    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня
12.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня

Протягом усього дня над містом утримається ясне небо, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозують.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
12 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.
 
Народні прикмети

  • рясна роса зранку означає, що врожай ягід та грибів буде щедрим;
  • якщо світанок ясний, день обіцяє бути теплим і сонячним;
  • коли вітер дме з півдня, осінь прогнозується довгою та з відносним теплом;
  • якщо рослини вдень не розкривають квітки, варто чекати дощів;
  • активне жовтіння листя підказує, що осінь буде холодною;
  • врожайна горобина свідчить про дощову осінь і сніжну зиму;
  • якщо бджоли запечатують вулик, то зима прийде рано;
  • поява павутини в повітрі означає наближення потепління;
  • тривалі колові перельоти птахів віщують суху й холодну осінь;
  • червонувате небо на заході сонця віщує гарну погоду наступного дня;
  • теплий вечір вказує на добрий урожай наступного року.
