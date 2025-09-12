12.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня
Протягом усього дня над містом утримається ясне небо, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.
Народні прикмети
-
рясна роса зранку означає, що врожай ягід та грибів буде щедрим;
-
якщо світанок ясний, день обіцяє бути теплим і сонячним;
-
коли вітер дме з півдня, осінь прогнозується довгою та з відносним теплом;
-
якщо рослини вдень не розкривають квітки, варто чекати дощів;
-
активне жовтіння листя підказує, що осінь буде холодною;
-
врожайна горобина свідчить про дощову осінь і сніжну зиму;
-
якщо бджоли запечатують вулик, то зима прийде рано;
-
поява павутини в повітрі означає наближення потепління;
-
тривалі колові перельоти птахів віщують суху й холодну осінь;
-
червонувате небо на заході сонця віщує гарну погоду наступного дня;
-
теплий вечір вказує на добрий урожай наступного року.
