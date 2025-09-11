11.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейські вилучили більше 1500 нарковмісних рослин

Протягом тижня на території Харківщини тривав ІІ етап загальнодержавних заходів «Канабіс».



Як повідомляє РЕДПОСТ , дії заходу були спрямовані на протидію незаконному обігу нарковмісних рослин. Правоохоронці провели 20 обшуків у рамках відкритих кримінальних проваджень. За їх результатами правоохоронці вилучили

894 рослини коноплі,

8,9 кг канабісу,

850 рослин маку,

5 кг макової соломи.

Зокрема

під час обшуку домоволодінні 48-річного жителя Рогані виявлено на присадибній ділянці 85 рослин коноплі; у підвалі - ще 122 кущі без коріння та близько 6 кг канабісу.

У селищі Циркуни поліцейські задокументували незаконне вирощування 62 кущів коноплі та 850 рослин маку.

У будинку 54-річного мешканця вилучено ящик із висушеними головками маку загальною вагою близько 5 кг.

У Чугуївському районі під час санкціонованого обшуку за місцем проживання місцевого жителя виявили 71 рослину коноплі, за якими здійснювався догляд та оброблення.





Усі речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження. Після отримання результатів буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 310, ст. 309 Кримінального кодексу України.

Крім того, 4 вересня 48-річному чоловіку, у якого в серпні під час обшуку поліцейські вилучили 227 кущів коноплі, слідчі повідомили про підозру у посіві та вирощуванні рослин.

Поліція Харківщини наголошує, що незаконне вирощування нарковмісних рослин тягне за собою кримінальну відповідальність.

