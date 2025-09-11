11.09.2025 20:19 Дмитро Колонєй

Посадовці Харківщини організували аферу на мільйони гривень

На Харківщині поліцейські викрили двох чиновників, причетних до заволодіння бюджетними коштами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посадові особи трьох підприємств провели шахрайську схему, яка коштувала бюджету мільйони гривень:

у змові з керівниками управлінь освіти селищних та міських рад Харківської області уклали сім договорів на створення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту.

33-річний директор від імені зазначених підприємств підписав угоди з трьома управліннями освіти регіону.

під час розробки документації повторно використані проєкти, створені для інших об’єктів. Це дало можливість штучно завищити вартість робіт.

державі завдано збитків на загальну суму понад 3 мільйони 112 тисяч гривень.

Директору заочно оголошено підозру у привласненні та розтраті майна.

Начальниця одного з управлінь освіти підозоюється у службовій недбалості. Згідно з висновками судово-економічної експертизи, через її неналежне виконання службових обов’язків бюджету було завдано шкоди у розмірі понад 1 мільйон гривень.

