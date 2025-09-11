    
11.09.2025  20:19   Дмитро Колонєй

Посадовці Харківщини організували аферу на мільйони гривень

На Харківщині поліцейські викрили двох чиновників, причетних до заволодіння бюджетними коштами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посадові особи трьох підприємств провели шахрайську схему, яка коштувала бюджету мільйони гривень:
  • у  змові з керівниками управлінь освіти селищних та міських рад Харківської області уклали сім договорів на створення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту.
  • 33-річний директор від імені зазначених підприємств підписав угоди з трьома управліннями освіти регіону.
  • під час розробки документації повторно використані проєкти, створені для інших об’єктів. Це дало можливість штучно завищити вартість робіт.
  • державі завдано збитків на загальну суму понад 3 мільйони 112 тисяч гривень.
Директору заочно оголошено підозру  у привласненні та розтраті майна. 
Начальниця одного з управлінь освіти підозоюється у службовій недбалості. Згідно з висновками судово-економічної експертизи, через її неналежне виконання службових обов’язків бюджету було завдано шкоди у розмірі понад 1 мільйон гривень.
 
