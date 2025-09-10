    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події З початку року харківські митники виявили порушень митних правил майже на шість мільйонів гривень
10.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

З початку року харківські митники виявили порушень митних правил майже на шість мільйонів гривень

Після виявлення порушення митних правил митники складають відносно порушників протоколи на підставі митного законодавства, в залежності від протиправних дій та нанесення збитків державі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.
 
Серед найпоширеніших видів правопорушень, виявлених співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці протягом 8 місяців 2025 року: 
 
  • приховування від митного контролю (ст.483 МКУ) - 12 справ ;
  • порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів (ст. 469 МКУ) - 8 справ;
  • порушення умов переробки (ст. 480 МКУ) - 7 справ;
  • неправомірне зменшення митних платежів (ст. 485 МКУ) - 3 справи;
  • порушення строків доставлення товарів, транспортних засобів до митного органу призначення (ст. 481 МКУ ) - 2 справи;
  • порушення строків транзитного переміщення товарів (ст.470 МКУ) 2 справи;
  • недекларування товарів комерційного призначення (ст.472 МКУ) 1 справа.
Враховуючи характер та ступінь вчиненого порушення, обставин справи, накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів, а в деяких випадках суд застосовує конфіскацію предметів правопорушення.
 
Так, протягом січня-серпня 2025 року: 
 
  • заведено 35 справ про порушення митних правил на суму 6 млн грн; 
  • розглянуто 22 справи про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 357 тис грн; 
  • стягнуто штрафів з урахування накладених раніше на суму 827 тис грн;
  • на розгляд до суду митницею направлено 15 справ про ПМП на суму понад 6 млн грн;
  • за результатами розгляду справ судом прийнято рішення про накладення штрафів на суму 2,3 млн грн, застосовано конфіскації на суму 881 тис грн, стягнуто штрафів на суму 849 тис гривень.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні 2025 року співробітники СІЗО вирішили «провчити» нещодавно доставленого підозрюваного. Усупереч вимогам закону, його помістили до камери з іншим засудженим.

Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Надзвичайні події У Харківській області на площі близько 3 гектарів горіла суха трава 10.09 Надзвичайні події Харків'янин проник у квартиру та пограбував жінку 10.09 Надзвичайні події У Харківській області на міжміському автобусі у пасажира знайшли згортки з наркотиками
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 