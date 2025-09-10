    
10.09.2025  11:00   Рита Парфенова

На Харківщині лікаря та його спільника затримали за «торгівлю» фіктивними інвалідностями

СБУ та Нацполіція викрили схему отримання неправомірної вигоди за безпідставне призначення та продовження груп інвалідності.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували у Харківській області корупційну схему безпідставного отримання та подовження інвалідності. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, організатором виявився 41-річний лікар-хірург одного з територіальних медичних об’єднань. З початку року він входив до складу експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінила розформовані МСЕК.

До злочинної діяльності він залучив 39-річного колишнього правоохоронця. Спільник виконував роль посередника та підшукував охочих незаконно отримати, змінити або продовжити групу інвалідності.

Правоохоронці задокументували факт одержання зловмисниками 3,8 тисячі доларів США від двох мешканців регіону за продовження ІІІ групи інвалідності без проходження медичної комісії. 

Фігурантів затримали під час розподілу неправомірної вигоди. Обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб).

Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Викриття та затримання провели співробітники СБУ в Харківській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки України викрили завідувачку неврологічним відділенням однієї з харківських лікарень, яка допомагала чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації на військову службу.
