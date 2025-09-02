02.09.2025 13:30

Лікарка харківської лікарні допомагала ухилянтам уникнути мобілізації

Співробітники Служби безпеки України викрили завідувачку неврологічним відділенням однієї з харківських лікарень, яка допомагала чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації на військову службу.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, оперативники СБУ встановили, що ця лікарка-невролог вступала у змову з чоловіками, які прагнули уникнути призову на військову службу під приводом нібито поганого здоров'я. Вона вносила до офіційної медичної документації завідомо недостовірні дані щодо стану їх здоров'я, які унеможливлювали проходження ними військової служби.

За даними слідства, за період з липня 2022 року до березня 2023 року зловмисниця підробила медичну документацію щодо 19 осіб чоловічої статі.

"Завідувачка «малювала» їм неіснуючі діагнози серйозних неврологічних захворювань, згідно з якими ці призовники могли бути визнані непридатними до військової служби та у підсумку зняті з військового обліку за станом здоров'я. В дійсності таких захворювань у цих чоловіків не було, а самі вони навіть не проходили стаціонарне лікування", - йдеться у повідомленні.

Проведена Службою безпеки судова експертиза підтвердила факти внесення недостовірних відомостей до офіційної медичної документації.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів лікарці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які скористалися протиправними послугами лікарки для ухилення від мобілізації, а також фактів одержання нею неправомірної вигоди.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

