    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов: у серпні ворог 14 разів атакував Харків
02.09.2025  13:50   

Ігор Терехов: у серпні ворог 14 разів атакував Харків

Через обстріли загинули семеро харків’ян, серед них - двоє дітей. Ще 56 осіб були поранені, зокрема 11 дітей.


Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
 
«У серпні ворог 14 разів атакував Харків - здебільшого дронами та ракетою «Іскандер». Ця статистика виглядає більш-менш спокійною у порівнянні з найгарячішими місяцями, однак практично за кожним з обстрілів - страшні людські трагедії. 
 
Загинули семеро харків’ян, серед них - двоє дітей. Ще 56 осіб були поранені, зокрема 11 дітей. 
 
Мені дуже шкода кожну родину, яка втратила своїх з російблизьких череський терор. І водночас дякую всім, хто допомагає Харкову вистояти - рятувальникам, медикам, комунальникам і волонтерам, які своєю працею тримають місто на ногах та підтримують інших», - сказав Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.
Тэги:  агрессия росии, харків
