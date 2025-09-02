02.09.2025 13:50

Ігор Терехов: у серпні ворог 14 разів атакував Харків

Через обстріли загинули семеро харків’ян, серед них - двоє дітей. Ще 56 осіб були поранені, зокрема 11 дітей.



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«У серпні ворог 14 разів атакував Харків - здебільшого дронами та ракетою «Іскандер». Ця статистика виглядає більш-менш спокійною у порівнянні з найгарячішими місяцями, однак практично за кожним з обстрілів - страшні людські трагедії.

Мені дуже шкода кожну родину, яка втратила своїх з російблизьких череський терор. І водночас дякую всім, хто допомагає Харкову вистояти - рятувальникам, медикам, комунальникам і волонтерам, які своєю працею тримають місто на ногах та підтримують інших», - сказав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.