02.09.2025 14:25 Віталій Хіневич
Харків'янам розповіли, де можна зробити щеплення тваринам
Власники тварин зобов’язані щорічно доставляти собак і котів до установ ветеринарної медицини для проведення щеплень проти сказу та інших захворювань, спільних для тварин і людей.
Як зазначили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області, у вересні щеплення тварин проти сказу проводитиметься за адресами:
Основ’янський і Слобідський райони:
-
вул. Заводська - з 9:00 до 18:00 6 вересня;
-
вул. Звягельська - з 9:00 до 18:00 13 вересня;
-
вул. Зелена - з 9:00 до 18:00 20 вересня;
-
вул. Одеська - з 9:00 до 18:00 27 вересня;
-
Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №2 (вул. Миколи Кравченка, 19) - з 9:00 до 18:00 щодня.
Індустріальний і Немишлянський райони:
-
сел. Затишшя - з 16:00 до 17:00 4 вересня;
-
бул. Івана Каркача - з 14:00 до 15:00 5 вересня;
-
сел. Логачівка - з 16:00 до 17:00 11 вересня;
-
вул. Пономаренківська - з 14:00 до 15:00 12 вересня;
-
вул. Литовська - з 14:00 до 15:00 17 вересня;
-
пров. Речицький - з 16:00 до 17:00 18 вересня;
-
вул. Плиткова (перехрестя вул. Луї Пастера) - з 14:00 до 15:00 19 вересня;
-
Немишлянська набережна - з 14:00 до 15:00 22 вересня;
-
вул. Верстатна (перехрестя вул. Змагання) - з 14:00 до 15:00 24 вересня;
-
Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №3 (вул. Брюссельська, 1) - з 9:00 до 14:00 пн-пт.
Київський, Шевченківський і Салтівський райони:
-
вул. Світязька - з 15:00 до 17:00 1 вересня;
-
вул. Ольгінська - з 15:00 до 17:00 2 вересня;
-
вул. Берегова - з 13:00 до 15:00 3 вересня;
-
пров. Оксамитовий - з 14:00 до 16:00 4 вересня;
-
вул. Луганська - з 15:00 до 17:00 5 вересня;
-
вул. Аральська - з 13:00 до 15:00 10 вересня;
-
вул. Лялі Убийвовк - з 13:00 до 15:00 11 вересня;
-
вул. Вагнера (перехрестя пров. Каунаський) - з 10:00 до 12:00 16 вересня;
-
вул. Кузнецька - з 10:00 до 12:00 17 вересня;
-
бул. Фронтовиків - з 13:00 до 15:00 18 вересня;
-
вул. Букова - з 13:00 до 15:00 25 вересня;
-
вул. Набережна Здоров′я - з 14:00 до 16:00 25 вересня;
-
Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №4 (вул. Максима Рильського, 1) - з 10:00 до 16:00 пн-пт.
У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної ветеринарної лікарні. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Вартість довідки про щеплення з 1 січня 2025 року становить 11 грн 05 коп.
