02.09.2025 14:25 Віталій Хіневич

Харків'янам розповіли, де можна зробити щеплення тваринам

Власники тварин зобов’язані щорічно доставляти собак і котів до установ ветеринарної медицини для проведення щеплень проти сказу та інших захворювань, спільних для тварин і людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області, у вересні щеплення тварин проти сказу проводитиметься за адресами:

Основ’янський і Слобідський райони:

вул. Заводська - з 9:00 до 18:00 6 вересня;

вул. Звягельська - з 9:00 до 18:00 13 вересня;

вул. Зелена - з 9:00 до 18:00 20 вересня;

вул. Одеська - з 9:00 до 18:00 27 вересня;

Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №2 (вул. Миколи Кравченка, 19) - з 9:00 до 18:00 щодня.

Індустріальний і Немишлянський райони:

сел. Затишшя - з 16:00 до 17:00 4 вересня;

бул. Івана Каркача - з 14:00 до 15:00 5 вересня;

сел. Логачівка - з 16:00 до 17:00 11 вересня;

вул. Пономаренківська - з 14:00 до 15:00 12 вересня;

вул. Литовська - з 14:00 до 15:00 17 вересня;

пров. Речицький - з 16:00 до 17:00 18 вересня;

вул. Плиткова (перехрестя вул. Луї Пастера) - з 14:00 до 15:00 19 вересня;

Немишлянська набережна - з 14:00 до 15:00 22 вересня;

вул. Верстатна (перехрестя вул. Змагання) - з 14:00 до 15:00 24 вересня;

Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №3 (вул. Брюссельська, 1) - з 9:00 до 14:00 пн-пт.

Київський, Шевченківський і Салтівський райони:

вул. Світязька - з 15:00 до 17:00 1 вересня;

вул. Ольгінська - з 15:00 до 17:00 2 вересня;

вул. Берегова - з 13:00 до 15:00 3 вересня;

пров. Оксамитовий - з 14:00 до 16:00 4 вересня;

вул. Луганська - з 15:00 до 17:00 5 вересня;

вул. Аральська - з 13:00 до 15:00 10 вересня;

вул. Лялі Убийвовк - з 13:00 до 15:00 11 вересня;

вул. Вагнера (перехрестя пров. Каунаський) - з 10:00 до 12:00 16 вересня;

вул. Кузнецька - з 10:00 до 12:00 17 вересня;

бул. Фронтовиків - з 13:00 до 15:00 18 вересня;

вул. Букова - з 13:00 до 15:00 25 вересня;

вул. Набережна Здоров′я - з 14:00 до 16:00 25 вересня;

Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №4 (вул. Максима Рильського, 1) - з 10:00 до 16:00 пн-пт.

У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної ветеринарної лікарні. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Вартість довідки про щеплення з 1 січня 2025 року становить 11 грн 05 коп.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram