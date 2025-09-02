    
Главная Новини Харкова Медицина Харків'янам розповіли, де можна зробити щеплення тваринам
02.09.2025  14:25   Віталій Хіневич

Харків'янам розповіли, де можна зробити щеплення тваринам

Власники тварин зобов’язані щорічно доставляти собак і котів до установ ветеринарної медицини для проведення щеплень проти сказу та інших захворювань, спільних для тварин і людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області, у вересні щеплення тварин проти сказу проводитиметься за адресами: 
 
Основ’янський і Слобідський райони: 
  • вул. Заводська - з 9:00 до 18:00 6 вересня;
  • вул. Звягельська - з 9:00 до 18:00 13 вересня;
  • вул. Зелена - з 9:00 до 18:00 20 вересня;
  • вул. Одеська - з 9:00 до 18:00 27 вересня;
  • Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №2 (вул. Миколи Кравченка, 19) - з 9:00 до 18:00 щодня.
 
Індустріальний і Немишлянський райони: 
  • сел. Затишшя - з 16:00 до 17:00 4 вересня;
  • бул. Івана Каркача - з 14:00 до 15:00 5 вересня;
  • сел. Логачівка - з 16:00 до 17:00 11 вересня;
  • вул. Пономаренківська -  з 14:00 до 15:00 12 вересня;
  • вул. Литовська - з 14:00 до 15:00 17 вересня;
  • пров. Речицький - з 16:00 до 17:00 18 вересня;
  • вул. Плиткова (перехрестя вул. Луї Пастера) - з 14:00 до 15:00 19 вересня;
  • Немишлянська набережна - з 14:00 до 15:00 22 вересня;
  • вул. Верстатна (перехрестя вул. Змагання) - з 14:00 до 15:00 24 вересня;
  • Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №3 (вул. Брюссельська, 1) -  з 9:00 до 14:00 пн-пт.
 
Київський, Шевченківський і Салтівський райони: 
  • вул. Світязька - з 15:00 до 17:00 1 вересня; 
  • вул. Ольгінська - з 15:00 до 17:00 2 вересня; 
  • вул. Берегова - з 13:00 до 15:00 3 вересня; 
  • пров. Оксамитовий - з 14:00 до 16:00 4 вересня; 
  • вул. Луганська - з 15:00 до 17:00 5 вересня; 
  • вул. Аральська - з 13:00 до 15:00 10 вересня; 
  • вул. Лялі Убийвовк - з 13:00 до 15:00 11 вересня; 
  • вул. Вагнера (перехрестя пров. Каунаський) - з 10:00 до 12:00 16 вересня;
  • вул. Кузнецька - з 10:00 до 12:00 17 вересня;
  • бул. Фронтовиків - з 13:00 до 15:00 18 вересня; 
  • вул. Букова - з 13:00 до 15:00 25 вересня; 
  • вул. Набережна Здоров′я - з 14:00 до 16:00 25 вересня; 
  • Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №4 (вул. Максима Рильського, 1) -  з 10:00 до 16:00 пн-пт.
 
У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної ветеринарної лікарні. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Вартість довідки про щеплення з 1 січня 2025 року становить 11 грн 05 коп.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.09 Медицина У Харківській області зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію 02.09 Медицина У селищі Печеніги зареєстровано випадок сказу 01.09 Медицина Ситуація у Харківській області з вірусними та інфекційними захворюваннями
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 