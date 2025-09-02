02.09.2025 14:55 Віталій Хіневич

Агрометеорологічні підсумки серпня на Харківщині: як погода вплинула на завершення вегетації пізніх культур

На багатьох площах продовжувалося передчасне завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур.

Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Упродовж останнього літнього місяця, переважно утримувалися малосприятливі агрометеорологічні умови для завершення вегетації пізніх культур.

Локальні дощі, які спостерігалися в окремі дні першої та другої декад серпня, суттєвого впливу на зволоження ґрунту не мали. Метровий шар ґрунту залишався сухим, тривала ґрунтова посуха.

Дощі, які випали 23 – 24 серпня, покращили стан зволоження верхнього шару ґрунту на переважній частині області: від сухого до слабко та добре зволоженого. На більшості площ південних районів області, де відзначався дефіцит ефективних опадів, ґрунт був сухим, накопичення вологи у ґрунті не відбувається.

На багатьох площах продовжувалося передчасне завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур: а саме на один - два тижні раніше середніх багаторічних строків спостерігалося достигання зерна кукурудзи та насіння соняшнику. Відповідно відбулося зниження продуктивності - зменшення абсолютної ваги зерна та насіння.

