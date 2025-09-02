    
Главная Новини Харкова Суспільство Агрометеорологічні підсумки серпня на Харківщині: як погода вплинула на завершення вегетації пізніх культур
02.09.2025  14:55   Віталій Хіневич

Агрометеорологічні підсумки серпня на Харківщині: як погода вплинула на завершення вегетації пізніх культур

На багатьох площах продовжувалося передчасне завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Упродовж останнього літнього місяця, переважно утримувалися малосприятливі агрометеорологічні умови для завершення вегетації пізніх культур.
 
Локальні дощі, які спостерігалися в окремі дні першої та другої декад серпня, суттєвого впливу на зволоження ґрунту не мали. Метровий шар ґрунту залишався сухим, тривала ґрунтова посуха.
 
Дощі, які випали 23 – 24 серпня, покращили стан зволоження верхнього шару ґрунту на переважній частині області: від сухого до слабко та добре зволоженого. На більшості площ південних районів області, де відзначався дефіцит ефективних опадів, ґрунт був сухим, накопичення вологи у ґрунті не відбувається.
 
На багатьох площах продовжувалося передчасне завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур: а саме на один - два тижні раніше середніх багаторічних строків спостерігалося достигання зерна кукурудзи та насіння соняшнику. Відповідно відбулося зниження продуктивності - зменшення абсолютної ваги зерна та насіння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків другий день поспіль встановлює температурний рекорд.
 
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.09 Суспільство На Харківщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку 02.09 Суспільство Харків другий день поспіль встановлює температурний рекорд 01.09 Надзвичайні події У Харкові різко зміниться погода
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 