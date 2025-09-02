02.09.2025 15:37 Дмитро Колонєй

Ми прагнемо зробити все, аби ветерани та їхні родини відчували підтримку щодня - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вручив перші спеціальні «Карткі харків’янина» ветеранам та членам сімей загиблих захисників.



Як повідомляє РЕДПОСТ, для ветеранів та членів сімей загиблих захисників був розроблений окремий дизайн «Картки харківʼянина», яка виконує всі функції стандартної, але має додаткові пільги та знижки від партнерів.

Ігор Терехов наголосив, що «Картка харків’янина» для військових - це лише один із кроків у побудові системної ветеранської політики в Харкові.

«Тут є знижки на медичні послуги, реабілітацію, навчання, відпочинок. Ми будемо розширювати програму, додавати нових партнерів і нові можливості. Наше завдання - зробити все, аби ветерани та їхні родини відчували підтримку щодня», - зазначив Ігор Терехов.

Для військових діють підвищені знижки на медичні послуги, літературу, страхування, товари військового призначення, є нові пропозиції від фітнес-клубів та навчальних платформ.

Картку можна отримати у будь-якому ЦНАПі чи управлінні соціального захисту, а також оформити онлайн через застосунок «Open Kharkiv» чи Портал електронних сервісів міста.