02.09.2025 16:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині тривають шість боєзіткнень з військами агресора

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще чотири бойові зіткнення тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку Сили оборони знищили та пошкодили десятки одиниць озброєння та військової техніки росіян.