02.09.2025 16:45
З відпочинку во Франції повернулися харківські діти (фото)
Візит десятків харківських ітлахів відбувся на запрошення мера Лілля Арно Деланда в рамках проєкту «Перебування задля перепочинку».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 40 дітей повернулися до Харкова після двотижневого перебування в місті-побратимі Лілль (Франція).
До складу групи увійшли юні спортсмени, які займаються футболом, баскетболом та дзюдо. Під час поїздки вони
-
тренувалися разом з французькими однолітками,
-
відвідали тренувальну базу ФК «Лілль», матч чемпіонату Франції,
-
здійснили подорож до протоки Па-де-Кале,
-
ознайомилися з історичними пам’ятками Лілля.
Також вони зустрілися з представниками муніципалітету та громадських організацій, долучилися до офіційної церемонії на честь Дня Незалежності України на Харківському мосту в Ліллі.
Після повернення делегації французька сторона передала гуманітарну допомогу - 400 комплектів шкільного приладдя для учнів початкових класів в межах проєкту «НАДІЯ Лілль-Харків».
Проєкт «Перебування задля перепочинку» започаткований торік колишнім мером Лілля Мартіною Обрі та підтриманий Харківським міським головою Ігорем Тереховим.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що діти Слобожанських «Скіфів» отримали подарунки
від харківських та іноземних волонтерів до Дня знань.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0