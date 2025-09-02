02.09.2025 16:45

З відпочинку во Франції повернулися харківські діти (фото)

Візит десятків харківських ітлахів відбувся на запрошення мера Лілля Арно Деланда в рамках проєкту «Перебування задля перепочинку».

Як повідомляє РЕДПОСТ , 40 дітей повернулися до Харкова після двотижневого перебування в місті-побратимі Лілль (Франція).

До складу групи увійшли юні спортсмени, які займаються футболом, баскетболом та дзюдо. Під час поїздки вони

тренувалися разом з французькими однолітками,

відвідали тренувальну базу ФК «Лілль», матч чемпіонату Франції,

здійснили подорож до протоки Па-де-Кале,

ознайомилися з історичними пам’ятками Лілля.

Також вони зустрілися з представниками муніципалітету та громадських організацій, долучилися до офіційної церемонії на честь Дня Незалежності України на Харківському мосту в Ліллі.

Після повернення делегації французька сторона передала гуманітарну допомогу - 400 комплектів шкільного приладдя для учнів початкових класів в межах проєкту «НАДІЯ Лілль-Харків».

Проєкт «Перебування задля перепочинку» започаткований торік колишнім мером Лілля Мартіною Обрі та підтриманий Харківським міським головою Ігорем Тереховим.

