З відпочинку во Франції повернулися харківські діти (фото)

Візит десятків харківських ітлахів відбувся на запрошення мера Лілля Арно Деланда в рамках проєкту «Перебування задля перепочинку».

Як повідомляє РЕДПОСТ, 40 дітей повернулися до Харкова після двотижневого перебування в місті-побратимі Лілль (Франція).
 
До складу групи увійшли юні спортсмени, які займаються футболом, баскетболом та дзюдо. Під час поїздки вони
  • тренувалися разом з французькими однолітками,
  • відвідали тренувальну базу ФК «Лілль», матч чемпіонату Франції,
  • здійснили подорож до протоки Па-де-Кале,
  • ознайомилися з історичними пам’ятками Лілля.
Також вони зустрілися з представниками муніципалітету та громадських організацій, долучилися до офіційної церемонії на честь Дня Незалежності України на Харківському мосту в Ліллі.
 
Після повернення делегації французька сторона передала гуманітарну допомогу - 400 комплектів шкільного приладдя для учнів початкових класів в межах проєкту «НАДІЯ Лілль-Харків».
 
Проєкт «Перебування задля перепочинку» започаткований торік колишнім мером Лілля Мартіною Обрі та підтриманий Харківським міським головою Ігорем Тереховим.
 
