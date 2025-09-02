02.09.2025 12:55

У Харківській області зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 44,5% за рахунок дорослого населення.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 35 тижні 2025 року (з 25.08.2025 по 31.08.2025) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіло 1853 особи, з них 544 (29,4%) – діти віком до 17 років.

Як і минулого року, з 30 тижня 2025 року (з 21 по 27 липня) в області відмічається поступове зростання захворюваності COVID-19.

У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 21,5%: в області захворіло 399 осіб, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 15,45, з них 61 дитина (15,3%). Незважаючи на деяке зростання захворюваності у порівнянні з минулим тижнем (у 2,3 рази), рівень захворюваності нижче минулорічного у 2,4 рази. На 34 тижні 2024 року зареєстровано 989 випадків (інтенсивний показник на 100 тис. населення – 37,77). Госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 183 особи, з них з COVID-19 – 107 (58,5%).

За даними вірусологічного моніторингу обстежено 376 хворих, позитивні результати виявлено у 87 осіб, з них у 83 (95,4%) осіб виявлено вірус SARS-CoV-2.

