02.09.2025  12:25

На Харківщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку

Згідно з інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 3 вересня у більшості районів Харківської області утримається надзвичайна пожежна небезпека.

 
Найвищий рівень ризику (5 клас, червона зона) зафіксовано у Золочеві, Ізюмі, Богодухові, Великому Бурлуці, Коломаку, Лозовій та Берестині, передає РЕДПОСТ.
 
Водночас Слобожанське перебуває у жовтій зоні — середній рівень пожежної небезпеки.
 
Харків потрапив до зеленої зони, що відповідає низькому рівню ризику.
 
Також гідрометеорогічний центр попереджує, що 2-8  вересня у лісах Харківської області  зберігатиметься надзвичайна  (5клас) пожежна небезпека.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків другий день поспіль встановлює температурний рекорд.
 
