02.09.2025 11:42 Віталій Хіневич

На Харківщині дрон окупантів атакував авто

Близько 9:00 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася автодорогою Дергачі – Козача Лопань.

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Подія сталася на ділянці між Цупівкою та Новою Козачою. Машина зазнала уламкових пошкоджень. На щастя, водій не постраждав.

«Вкотре закликаю мешканців прикордонних територій перш за все думати про власне життя і здоров’я і не наражитися на небезпеку. Не забувайте, що ваші необдумані дії шкодять не лише вам, а й тим, хто потім їде вас рятувати – медикам, рятувальникам, поліцейським, волонтерам», - сказав Вячеслав Задоренко.

