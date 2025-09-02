    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині дрон окупантів атакував авто
02.09.2025  11:42   Віталій Хіневич

На Харківщині дрон окупантів атакував авто

Близько 9:00 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася автодорогою Дергачі – Козача Лопань.

 
Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
Подія сталася на ділянці між Цупівкою та Новою Козачою. Машина зазнала уламкових пошкоджень. На щастя, водій не постраждав.
 
«Вкотре закликаю мешканців прикордонних територій перш за все думати про власне життя і здоров’я і не наражитися на небезпеку. Не забувайте, що ваші необдумані дії шкодять не лише вам, а й тим, хто потім їде вас рятувати – медикам, рятувальникам, поліцейським, волонтерам», - сказав Вячеслав Задоренко.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.09 Надзвичайні події Ігор Терехов: у серпні ворог 14 разів атакував Харків 02.09 Надзвичайні події Через ворожі обстріли в Харківській області постраждало двоє людей 02.09 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 