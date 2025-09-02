    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через ворожі обстріли в Харківській області постраждало двоє людей
02.09.2025  09:05   Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли в Харківській області постраждало двоє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка; у с. Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське);
  • у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки);
  • у Харківському районі горіла суха трава (сел. Слатине);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок та господарча споруда (сел. Борова), 6 приватних будинків та адмінбудівля (с. Оскіл).
Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. 
 
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Відбито штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
 
