Через ворожі обстріли в Харківській області постраждало двоє людей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.
У с. Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка; у с. Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
6 БпЛА типу «Герань-2»;
-
3 fpv-дрони;
-
1 КАБ;
-
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське);
-
у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки);
-
у Харківському районі горіла суха трава (сел. Слатине);
-
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок та господарча споруда (сел. Борова), 6 приватних будинків та адмінбудівля (с. Оскіл).
Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Відбито штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
