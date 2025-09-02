02.09.2025 09:05 Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли в Харківській області постраждало двоє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес 64-річна жінка; у с. Сподобівка Куп’янського району постраждав 74-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони;

1 КАБ;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), 2 будинки (с. Приколотне), 2 будинки (с. Борівське);

у Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки);

у Харківському районі горіла суха трава (сел. Слатине);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок та господарча споруда (сел. Борова), 6 приватних будинків та адмінбудівля (с. Оскіл).

Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Відбито штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

