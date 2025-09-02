    
02.09.2025  08:48   

На Харківщині чоловік пограбував жінку та спалив її будинок

У скоєнні злочинів поліцейські викрили 36-річного мешканця села Вишневе, раніше судимого за майнові злочини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Після повернення з місць позбавлення волі у 2022 році чоловік знову став на злочинний шлях. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.
 
Подія сталася 15 лютого у селі Вишневе Близнюківської територіальної громади. Слідством встановлено, що зловмисник заздалегідь підготувався до нападу. У військовій формі, балаклаві та зі зброєю, схожою на автомат, він проник на територію домоволодіння 62-річної жінки.
 
 
Коли потерпіла відчинила двері, нападник вдарив її прикладом по голові, увірвався до оселі, продовжив бити господарку та вимагати гроші. Забравши 9 тисяч гривень, чоловік облив кімнату горючою рідиною та підпалив її. Жінку він витягнув з будинку, здійснив понад десять пострілів у повітря та втік.
 
Потерпілу госпіталізували до обласної клінічної лікарні Харкова. Її будинок повністю згорів.
 
 
Оперуповноважені сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції встановили особу нападника та затримали його.
 
1 вересня слідчі відділення поліції №1 за процесуального керівництва Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
 
За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка проведе 10 років за ґратами за розповсюдження наркотиків.
 
