На Харківщині чоловік пограбував жінку та спалив її будинок

У скоєнні злочинів поліцейські викрили 36-річного мешканця села Вишневе, раніше судимого за майнові злочини.

Після повернення з місць позбавлення волі у 2022 році чоловік знову став на злочинний шлях. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталася 15 лютого у селі Вишневе Близнюківської територіальної громади. Слідством встановлено, що зловмисник заздалегідь підготувався до нападу. У військовій формі, балаклаві та зі зброєю, схожою на автомат, він проник на територію домоволодіння 62-річної жінки.

Коли потерпіла відчинила двері, нападник вдарив її прикладом по голові, увірвався до оселі, продовжив бити господарку та вимагати гроші. Забравши 9 тисяч гривень, чоловік облив кімнату горючою рідиною та підпалив її. Жінку він витягнув з будинку, здійснив понад десять пострілів у повітря та втік.

Потерпілу госпіталізували до обласної клінічної лікарні Харкова. Її будинок повністю згорів.

Оперуповноважені сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції встановили особу нападника та затримали його.

1 вересня слідчі відділення поліції №1 за процесуального керівництва Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

