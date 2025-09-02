    
02.09.2025  08:25   Віталій Хіневич

Тимчасово призупиняється розподіл газу до двох сіл Кегичівської громади

Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» виконуватиме роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу до сіл Кегичівської громади.

 
Тимчасово не буде газу:
 
  • село Нова Парафіївка. Дата та час проведення робіт: з 8-00 до 16-00 год. 02.09.2025р.
  • село Калюжине. Дата та час проведення робіт: з 8-00 до 16-00 год. 04.09.2025р.
«Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинкіах для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці провели ремонтні роботи на майданчиках для вигулу та дресирування собак.
 
Тэги:  жкг, харків
