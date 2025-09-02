    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
02.09.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 1 по 2 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.  
 
Поблизу с. Глинське Ізюмського району горіла суха трава на площі 80 га та на території Піщанського лісництва - хвойна підстилка на площі 1,5га. 
 
Ще одна пожежа сталася у сел. Слатине Харківського району, де горіла суха трава на площі 300 м кв.
 
У с. Оскіл Ізюмського району в результаті ударів БпЛА горіли 3 приватних будинки на площі 700 м кв. З-під завалів зруйнованого будинку врятовано жінку 1960 р.н. 
 
У с. Борівське Куп’янського району 2 приватних будинки та господарча споруда на площі 400 м кв. 
 
Загалом ліквідовано 9 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 8 га. 
 
Наразі триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського району.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
