02.09.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 1 по 2 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Поблизу с. Глинське Ізюмського району горіла суха трава на площі 80 га та на території Піщанського лісництва - хвойна підстилка на площі 1,5га.

Ще одна пожежа сталася у сел. Слатине Харківського району, де горіла суха трава на площі 300 м кв.

У с. Оскіл Ізюмського району в результаті ударів БпЛА горіли 3 приватних будинки на площі 700 м кв. З-під завалів зруйнованого будинку врятовано жінку 1960 р.н.

У с. Борівське Куп’янського району 2 приватних будинки та господарча споруда на площі 400 м кв.

Загалом ліквідовано 9 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 8 га.

Наразі триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.

