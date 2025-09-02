02.09.2025 11:15 Віталій Хіневич

В одній із квартир Харківської області виявили тіло чоловіка

1 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир, розташованій на території Малинівської громади, виявлено чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Менш ніж за годину правоохоронці встановили та затримали причетного до скоєння злочину. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

Попередньо встановлено, що до нього прийшов у гості 27-річний знайомий. Під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Господар наніс гостю численні удари по голові ніжкою від стола. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

