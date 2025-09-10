У Салтівському районі Харкова уникли триденних відключень газу

Модернізацію газопроводу провели за один день без припинення постачання для понад 35 тисяч споживачів.
У Салтівському районі Харкова вдалося уникнути запланованих триденних відключень газопостачання. Усі необхідні роботи фахівці Харківської міської філії «Газмережі» виконали за один день, повідомляє РЕДПОСТ
Модернізацію підземного газопроводу середнього тиску провели без припинення подачі газу. Завдяки цьому понад 35 тисяч осель залишилися з безперебійним постачанням.
У компанії відзначили важливість співпраці з мешканцями району. Харків’яни дослухалися до рекомендацій та обмежили споживання газу під час ремонтних робіт. Це дозволило забезпечити стабільність і безпеку газопостачання.
Комментариев: 0
Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.
влажность:
давление:
ветер: