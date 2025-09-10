    
10.09.2025  10:37   Рита Парфенова

У Салтівському районі Харкова уникли триденних відключень газу

Модернізацію газопроводу провели за один день без припинення постачання для понад 35 тисяч споживачів.


Фото з відкритих джерел

У Салтівському районі Харкова вдалося уникнути запланованих триденних відключень газопостачання. Усі необхідні роботи фахівці Харківської міської філії «Газмережі» виконали за один день, повідомляє РЕДПОСТ

Модернізацію підземного газопроводу середнього тиску провели без припинення подачі газу. Завдяки цьому понад 35 тисяч осель залишилися з безперебійним постачанням.

У компанії відзначили важливість співпраці з мешканцями району. Харків’яни дослухалися до рекомендацій та обмежили споживання газу під час ремонтних робіт. Це дозволило забезпечити стабільність і безпеку газопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Основ’янському районі міста.
Тэги:  газ, харків
