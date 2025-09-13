13.09.2025 21:49 Дмитро Колонєй
Вишукані завитки з листкового тіста з куркою, сиром та помідорами
Відмінна закуска, яку можна взяти з собою будь-куди.
, зі звичайного листкового тіста можна приготувати не просто випічку, а справжнє святкове перекушування — яскраві, ароматні та апетитні завитки. Вони виходять хрусткими зовні та ніжними всередині. Це універсальна страва, яку можна подати і до чаю і як закуску на стіл вдома або на пікніку.
Завитки з листкового тіста
Продукти:
-
450 г листкового тіста,
-
200 г курки,
-
4 помідори,
-
зелень,
-
100 г сиру (фети, бринзи, зернистого сиру, вершкового сиру)
-
1 ст. кетчупу,
-
спеції,
-
1 яйце.
Покроковий рецепт приготування
-
Нарізати курку маленькими шматочками.
-
Обваляти курку у спеціях.
-
Обсмажити до золотистості.
-
Подрібнити зелень та сир.
-
Помідори нарізати брусками.
-
Розкачати тісто.
-
Змастити його кетчупом.
-
Розкласти начинку поверхні тесту.
-
Згорнути обидві половини рулетом до середини.
-
Розрізати рулет на шматочки завтовшки близько 3 див.
-
Змастити заготовки яйцем.
-
Викласти на лист з пергаментом.
-
Розігріти духовку до температурі 180 °С.
-
Запікати завитки 30 хвилин до рум'яної скоринки.
