13.09.2025  21:49   Дмитро Колонєй

Вишукані завитки з листкового тіста з куркою, сиром та помідорами

Відмінна закуска, яку можна взяти з собою будь-куди.

 
Як пише РЕДПОСТ, зі звичайного листкового тіста можна приготувати не просто випічку, а справжнє святкове перекушування — яскраві, ароматні та апетитні завитки. Вони виходять хрусткими зовні та ніжними всередині. Це універсальна страва, яку можна подати і до чаю і як закуску на стіл вдома або на пікніку.
 

Завитки з листкового тіста

 

Продукти:

 
  • 450 г листкового тіста,
  • 200 г курки,
  • 4 помідори,
  • зелень,
  • 100 г сиру (фети, бринзи, зернистого сиру, вершкового сиру)
  • 1 ст. кетчупу,
  • спеції,
  • 1 яйце.
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати курку маленькими шматочками.
  2. Обваляти курку у спеціях.
  3. Обсмажити до золотистості.
  4. Подрібнити зелень та сир.
  5. Помідори нарізати брусками.
  6. Розкачати тісто.
  7. Змастити його кетчупом.
  8. Розкласти начинку поверхні тесту.
  9. Згорнути обидві половини рулетом до середини.
  10. Розрізати рулет на шматочки завтовшки близько 3 див.
  11. Змастити заготовки яйцем.
  12. Викласти на лист з пергаментом.
  13. Розігріти духовку до  температурі 180 °С.
  14. Запікати завитки 30 хвилин до рум'яної скоринки.
 
