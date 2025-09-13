    
13.09.2025  21:25   Віталій Хіневич

У Харкові підлітка підозрюють у вбивстві людини

Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
12 вересня 2025 року у дворі багатоповерхового будинку по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої.
 
Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті. Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари.
 
Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя.
 
Неповнолітній втік із місця злочину, проте правоохоронці затримали його.
 
Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова неповнолітньому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП.
 
