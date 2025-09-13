13.09.2025 20:30

Поліція Харківщини продовжує розкривати корупційні схеми з оформлення інвалідності

Поліцейські Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ виявили посередника.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Раніше правоохоронці задокументували злочинну діяльність лікарки Близнюківської медичної установи. З червня 2022 року по квітень 2024 року 36-річна жінка підроблювала медичні документи з діагнозами «пацієнтів» та направляла їх на розгляд експертної комісії для визначення групи інвалідності.

За вказані дії вона отримувала від 3000 до 10 000 гривень. У квітні 2025 року матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були направлені до Лозівського міськрайонного суду за ч. 4 ст. 354, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У вересні поліцейські Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ виявили 54-річного посередника.

Встановлено, що чоловік діяв за попередньою змовою з 36-річною лікаркою Близнюківської медичної установи. Він знайшов «клієнтку» для оформлення фіктивної інвалідності. За це він отримав 3500 доларів США.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

