Як гасили пожежу після ворожих ударів по Боровій, показали надзвичайники

Підрозділи ДСНС залучилися до проведення пошуково-рятувальних робіт у селищі Борова Ізюмського району, де ворожим ударом було зруйновано житловий будинок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У цей час окупанти здійснили повторну атаку керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах населеного пункту. На щастя, особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

Внаслідок обстрілів виникло декілька осередків пожеж за різними адресами. Горіли житлові будинки, господарчі та надвірні споруди, гаражі, а також хвойна підстилка на території місцевого лісгоспу.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Незважаючи на загрозу повторних ударів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки та допомагати постраждалим.

