13.09.2025  17:20   Віталій Хіневич

У Харкові газовиків привітали з професійним святом

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначили в Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівників ТОВ «Газорозподільні мережі України» привітав з професійним святом виконувач обов'язків заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Іван Кузнєцов.
 
 
Вітаючи газовиків, він наголосив на важливості їхньої щоденної праці, особливо в умовах воєнного часу. 
 
«Без газу не запрацює жодна котельня, не буде опалення та гарячої води. Ваша робота - міцний фундамент комфортного життя міста, а ви самі - герої енергетичного фронту. Я дякую вам за оперативну роботу, реагування і швидкий приїзд на місця обстрілів. Бажаю здоров’я, сил і спокійних чергувань!» - зазначив Іван Кузнєцов.
 
Кращим працівникам підприємства він вручив Подяки міського голови.
 
 
