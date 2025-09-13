13.09.2025 17:20 Віталій Хіневич

У Харкові газовиків привітали з професійним святом

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначили в Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівників ТОВ «Газорозподільні мережі України» привітав з професійним святом виконувач обов'язків заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Іван Кузнєцов.

Вітаючи газовиків, він наголосив на важливості їхньої щоденної праці, особливо в умовах воєнного часу.

«Без газу не запрацює жодна котельня, не буде опалення та гарячої води. Ваша робота - міцний фундамент комфортного життя міста, а ви самі - герої енергетичного фронту. Я дякую вам за оперативну роботу, реагування і швидкий приїзд на місця обстрілів. Бажаю здоров’я, сил і спокійних чергувань!» - зазначив Іван Кузнєцов.

Кращим працівникам підприємства він вручив Подяки міського голови.

