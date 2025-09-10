    
10.09.2025  21:43

Ситні та ароматні мафіни з фаршем

Незвичайний формат звичної страви тепер у вигляді закуски.

 
Як пише РЕДПОСТ, ці мафіни — відмінний варіант для швидкого та ситного перекушування, який можна взяти з собою на роботу, на навчання чи поїздку.
 

Мафіни з фаршем

 

Продукти:

  • 250 мл молока
  • 2 яйця
  • 50 мл рослинної олії
  • 250 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 250 г м'ясного фаршу
  • 50 г твердого сиру
  • сіль, спеції - за смаком
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Обсмажити фарш на сковороді до готовності.
  2. Додати сіль та спеції за смаком.
  3. Добре перемішати.
  4. У глибокій мисці збити віночком молоко, олію та яйця.
  5. В окремій ємності з'єднати борошно з розпушувачем.
  6. Поступово всипати борошняну суміш до рідких інгредієнтів.
  7. Перемішати до одержання однорідної маси.
  8. Змастити формочки для маффінів олією або використовувати паперові вкладки.
  9. Викласти на дно кожної форми трохи тесту.
  10. Додати начинку та сир.
  11. Викласти у форми обсмажений фарш.
  12. Посипати його половиною натертого сиру.
  13. Залити тестом, щоб повністю покрити начинку.
  14. Зверху посипати мафіни тертим сиром, що залишився.
  15. Відправити форми в розігріту до 180 ° C духовку на 30-35 хвилин, поки мафіни не стануть золотистими.
 
