10.09.2025 21:43 Дмитро Колонєй
Ситні та ароматні мафіни з фаршем
Незвичайний формат звичної страви тепер у вигляді закуски.
, ці мафіни — відмінний варіант для швидкого та ситного перекушування, який можна взяти з собою на роботу, на навчання чи поїздку.
Мафіни з фаршем
Продукти:
-
250 мл молока
-
2 яйця
-
50 мл рослинної олії
-
250 г борошна
-
2 ч. л. розпушувача
-
250 г м'ясного фаршу
-
50 г твердого сиру
-
сіль, спеції - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Обсмажити фарш на сковороді до готовності.
-
Додати сіль та спеції за смаком.
-
Добре перемішати.
-
У глибокій мисці збити віночком молоко, олію та яйця.
-
В окремій ємності з'єднати борошно з розпушувачем.
-
Поступово всипати борошняну суміш до рідких інгредієнтів.
-
Перемішати до одержання однорідної маси.
-
Змастити формочки для маффінів олією або використовувати паперові вкладки.
-
Викласти на дно кожної форми трохи тесту.
-
Додати начинку та сир.
-
Викласти у форми обсмажений фарш.
-
Посипати його половиною натертого сиру.
-
Залити тестом, щоб повністю покрити начинку.
-
Зверху посипати мафіни тертим сиром, що залишився.
-
Відправити форми в розігріту до 180 ° C духовку на 30-35 хвилин, поки мафіни не стануть золотистими.
