11.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня

З самого ранку у Харкові очікується прояснення, день мине без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
11 вересня очікуєтьсямінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
 
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
 
Народні прикмети

  • ранковий туман 11 вересня – ознака спекотної погоди;
  • рясна роса зранку – на суху і теплу погоду;
  • багато хмар з’явилося в небі – невдовзі піде дощ;
  • грім гримить голосно – осінь буде теплою;
  • коли бджоли закладають льоток у вулику – осінь буде теплою й затягнеться бабине літо;
  • бджоли літають над клумбами та полями – зима настане пізно;
  • в озимих з’явилися перші паростки – в наступному році чекайте доброго врожаю;
  • птахи вирушають у вирій – попереду швидке похолодання;
  • журавлі відлетіли на зимівлю – це прикмета ранньої зими;
  • птахи знову заспівали – скоро погода зіпсується;
  • багато жолудів на дубі – грудень буде зі снігом.
