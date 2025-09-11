11.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня
З самого ранку у Харкові очікується прояснення, день мине без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 вересня очікуєтьсямінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
Народні прикмети
-
ранковий туман 11 вересня – ознака спекотної погоди;
-
рясна роса зранку – на суху і теплу погоду;
-
багато хмар з’явилося в небі – невдовзі піде дощ;
-
грім гримить голосно – осінь буде теплою;
-
коли бджоли закладають льоток у вулику – осінь буде теплою й затягнеться бабине літо;
-
бджоли літають над клумбами та полями – зима настане пізно;
-
в озимих з’явилися перші паростки – в наступному році чекайте доброго врожаю;
-
птахи вирушають у вирій – попереду швидке похолодання;
-
журавлі відлетіли на зимівлю – це прикмета ранньої зими;
-
птахи знову заспівали – скоро погода зіпсується;
-
багато жолудів на дубі – грудень буде зі снігом.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости