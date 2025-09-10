    
10.09.2025  20:30   Дмитро Колонєй

В Україні закінчується прийом на безкоштовне навчання жінок у сфері логістики: хто може взяти участь у проєкті

Стало відомо, як можна подати заявку.


Як повідомляє  РЕДПОСТ, в Україні стартував проект з безкоштовного навчання для жінок у сфері логістики, який реалізує ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань.
 
Мета проєкту
  • професійна перекваліфікація жінок,
  • подолання гендерних стереотипів.
Жінка може взяти участь у проєкті якщо  
 
  • є громадянкою України
  • має час і мотивацію для навчання та працевлаштування
  • для напрямку «водійка автонавантажувача» має водійське посвідчення категорії «B» або «C»
 
Які переваги для менеджерок зовнішньоекономічної діяльності
 
  • профільна освіта (економіка, фінанси, право, менеджмент, логістика тощо)
  • базове знання англійської мови
  • досвід роботи у сфері транспорту, логістики, закупівель, фінансів чи менеджменту
Термін навчання: жовтень – січень.
 
Менеджерки зовнішньоекономічної діяльності навчатимуться дистанційно (навчатися можна з будь-якого регіону України). Водійки автонавантажувачів будуть проходити навчання у змішаному форматі у  Києві, Київській області, Львові та Дніпрі.
 
Як зареєструватися
 
Дізнатися більше про умови участі або зареєструватися на навчання можна на сайті проєкту за посиланням. Анкети приймаються до 15 вересня 2025 року включно. За додатковою інформацією звертайтеся на пошту: [email protected]
 
 
