В Україні закінчується прийом на безкоштовне навчання жінок у сфері логістики: хто може взяти участь у проєкті
Стало відомо, як можна подати заявку.
, в Україні стартував проект з безкоштовного навчання для жінок у сфері логістики, який реалізує ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань.
Мета проєкту
-
професійна перекваліфікація жінок,
-
подолання гендерних стереотипів.
Жінка може взяти участь у проєкті якщо
-
є громадянкою України
-
має час і мотивацію для навчання та працевлаштування
-
для напрямку «водійка автонавантажувача» має водійське посвідчення категорії «B» або «C»
Які переваги для менеджерок зовнішньоекономічної діяльності
-
профільна освіта (економіка, фінанси, право, менеджмент, логістика тощо)
-
базове знання англійської мови
-
досвід роботи у сфері транспорту, логістики, закупівель, фінансів чи менеджменту
Термін навчання: жовтень – січень.
Менеджерки зовнішньоекономічної діяльності навчатимуться дистанційно (навчатися можна з будь-якого регіону України). Водійки автонавантажувачів будуть проходити навчання у змішаному форматі у Києві, Київській області, Львові та Дніпрі.
Як зареєструватися
