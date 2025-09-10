10.09.2025 19:26 Дмитро Колонєй
Міжнародна організація з міграції планує розширювати допомогу Харкову ще у двох напрямках
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Представництва МОМ в Україні Робертом Тернером.

, Ігор Терехов та Роберт Тернер обговорили напрями майбутньої співпраці:
-
підготовку міста до зими,
-
підтримку ВПО,
-
гуманітарні ініціативи та
-
забезпечення енергетичної стабільності Харкова.
Мер Харкова подякував МОМ за вже надану допомогу, зокрема за когенераційне обладнання. За словами мера, підготовка до зими - це один з головних викликів для міста.
«Нещодавно агресор знищив котельню, яка забезпечувала теплом десятки тисяч містян. Тому зараз головне - втримати енергосистему й підготуватися до холодів», - наголосив мер.
Своєю чергою Роберт Тернер зазначив, що зараз МОМ реалізує пілотний проєкт з забезпечення непродовольчими товарами переселенців, які прибули до Харкова за останні місяці, а також готова розширювати цю діяльність, особливо в напрямках ремонту пошкодженого житла для ВПО та розвитку автономних джерел енергії.

писав, що Ігор Терехов обговорив
з офісом ЮНОПС проєкти для Харкова.
