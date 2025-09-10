    
10.09.2025  19:26   Дмитро Колонєй

Міжнародна організація з міграції планує розширювати допомогу Харкову ще у двох напрямках

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Представництва МОМ в Україні Робертом Тернером.


Як повідомляє РЕДПОСТ, Ігор Терехов та Роберт Тернер обговорили напрями майбутньої співпраці:
  • підготовку міста до зими,
  • підтримку ВПО,
  • гуманітарні ініціативи та
  • забезпечення енергетичної стабільності Харкова.
Мер Харкова подякував МОМ за вже надану допомогу, зокрема за когенераційне обладнання. За словами мера, підготовка до зими - це один з головних викликів для міста.
 
«Нещодавно агресор знищив котельню, яка забезпечувала теплом десятки тисяч містян. Тому зараз головне - втримати енергосистему й підготуватися до холодів», - наголосив мер.
 
 
 
 
Своєю чергою Роберт Тернер зазначив, що зараз МОМ реалізує пілотний проєкт з забезпечення непродовольчими товарами переселенців, які прибули до Харкова за останні місяці, а також готова розширювати цю діяльність, особливо в напрямках ремонту пошкодженого житла для ВПО та розвитку автономних джерел енергії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив з офісом ЮНОПС проєкти для Харкова.
 
