Міжнародна організація з міграції планує розширювати допомогу Харкову ще у двох напрямках

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Представництва МОМ в Україні Робертом Тернером.



Як повідомляє РЕДПОСТ , Ігор Терехов та Роберт Тернер обговорили напрями майбутньої співпраці:

підготовку міста до зими,

підтримку ВПО,

гуманітарні ініціативи та

забезпечення енергетичної стабільності Харкова.

Мер Харкова подякував МОМ за вже надану допомогу, зокрема за когенераційне обладнання. За словами мера, підготовка до зими - це один з головних викликів для міста.

«Нещодавно агресор знищив котельню, яка забезпечувала теплом десятки тисяч містян. Тому зараз головне - втримати енергосистему й підготуватися до холодів», - наголосив мер.

Своєю чергою Роберт Тернер зазначив, що зараз МОМ реалізує пілотний проєкт з забезпечення непродовольчими товарами переселенців, які прибули до Харкова за останні місяці, а також готова розширювати цю діяльність, особливо в напрямках ремонту пошкодженого житла для ВПО та розвитку автономних джерел енергії.

