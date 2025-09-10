10.09.2025 14:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов обговорив з офісом ЮНОПС проєкти для Харкова

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 10 вересня, провів зустріч з директором Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Массімо Діаною.



Сторони обговорили результати вже реалізованих проєктів і визначили основні напрямки майбутньої співпраці.

Від початку повномасштабної війни ЮНОПС залишається одним із надійних партнерів Харкова. За підтримки ЄС та уряду Японії в місті вже реалізовано проєкти на понад 11 млн дол. США. Йдеться про ремонт пошкодженого житла в найбільш постраждалих районах міста, забезпечення енергетичної стабільності, облаштування укриттів у школах і дитсадках, а також модернізацію медичних закладів.

Ігор Терехов підкреслив, що для Харкова вкрай важливо мати такого міжнародного партнера. Завдяки ЮНОПС у місті вже відновлено сотні осель, лікарні, школи й дитсадки, а також посилена енергетична інфраструктура. Мер зазначив, що співпраця має продовжуватися у сферах, які є критичними для життя харків’ян.

«ЮНОПС підтримує Харків від самого початку війни. Завдяки вам ми змогли відновити житло на Північній Салтівці й Олексіївці, посилити енергетику, забезпечити умови для безпечного навчання дітей. Це конкретна допомога тисячам харків’ян. Попереду ще багато викликів - енергетика, реконструкція пошкодженого житла, будівництво першого в Україні підземного дитсадка. Впевнений, що разом ми зможемо зробити ще більше», - зазначив міський голова.

Своєю чергою Массімо Діана підкреслив, що Харків залишається одним із головних напрямків роботи організації. Попри обмежені ресурси та високу конкуренцію за фінансування, ЮНОПС продовжуватиме втілювати в життя важливі для міста проєкти, зокрема у сфері енергетичної стійкості.

«Ми високо цінуємо партнерство з Харковом. Попри складні умови та дефіцит ресурсів, ми вже реалізували важливі проєкти у сферах енергетики, житла, освіти й медицини. Для нас є принциповим підтримувати Харків у ці важкі часи. У майбутньому ми готові зосередитися на нових проєктах, від розвитку системи соціального житла до посилення енергетичної незалежності, і тих рішеннях, які допоможуть швидко подолати всі виклики, що сьогодні стоять перед вашим містом», - наголосив він.

