05.09.2025  19:38   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

У заході, який відбувся в Ужгороді, взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, члени уряду, керівники обласних військових адміністрацій та голови громад з усіх регіонів країни.


Як повідомляє РЕДПОСТ, під час засідання обговорювалися основні питання державної політики:
  • формування бюджету,
  • енергетична безпека,
  • підготовка до нового опалювального сезону,
  • забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб,
  • розвиток медичної та ветеранської сфер.
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі наголосив на незмінності євроінтеграційного курсу, подякував міжнародним партнерам за підтримку та зосередив увагу на викликах для прифронтових громад.
 
«Вже наступного тижня ми очікуємо від уряду програму дієвого страхування військових ризиків для прифронтових територій. Дякую всім людям у прифронтових та прикордонних громадах, які щодня тримають удар, працюють на своїй землі, створюють робочі місця й забезпечують усе необхідне, щоб країна жила», - зазначив голова держави.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шведські партнери продовжать підтримувати Харків та залучать його досвід.
 
