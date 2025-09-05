    
05.09.2025  20:12   Дмитро Колонєй

Росіяни у Харківській області застосовують хімічну зброю

Подробиці розповів керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров в інтерв’ю для проєкту Радіо Свобода «Схеми».


Росіяни у Харківській області застосовують хімічну зброю
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами Аміла Омарова триває розслідування фактів використання російськими військовими хімічної зброї - гранат РГ-Во, що споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії.
 
"Це – воєнний злочин. Вести бойові дії фактично варварськими методами у XXI столітті. Це, звичайно, відбувається з волі та з наказу вищого керівництва", — наголосив очільник обласної прокуратури.
 
Прокуратура вилучає та досліджує ці гранати. Зразки направляються до міжнародних інстанцій для проведення лабораторних експертиз. Те, що росіяни застовують хімічну зброю зафіксовано у щорічних звітах, актах застосування, що стає підставою для міжнародного тиску на РФ — як дипломатичного, так і економічного, зокрема санкційного.
 
Аміл Омаров також уточнив, що випадки застосування гранат РГ-Во задокументовано на Куп’янському та Вовчанському напрямках. 
 
Прокуратура та СБУ встановлюють підрозділи російської армії, причетні до цих воєнних злочинів у регіоні. Триває слідство.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники застосовують заборонену хімічну зброю.
 
Тэги:  агрессия россии, хімічна зброя, харків, кримінал
