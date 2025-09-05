05.09.2025 20:12 Дмитро Колонєй
Росіяни у Харківській області застосовують хімічну зброю
Подробиці розповів керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров в інтерв’ю для проєкту Радіо Свобода «Схеми».
, за словами Аміла Омарова триває розслідування
фактів використання російськими військовими хімічної зброї - гранат РГ-Во, що споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії.
"Це – воєнний злочин. Вести бойові дії фактично варварськими методами у XXI столітті. Це, звичайно, відбувається з волі та з наказу вищого керівництва", — наголосив очільник обласної прокуратури.
Прокуратура вилучає та досліджує ці гранати. Зразки направляються до міжнародних інстанцій для проведення лабораторних експертиз. Те, що росіяни застовують хімічну зброю зафіксовано у щорічних звітах, актах застосування, що стає підставою для міжнародного тиску на РФ — як дипломатичного, так і економічного, зокрема санкційного.
Аміл Омаров також уточнив, що випадки застосування гранат РГ-Во задокументовано на Куп’янському та Вовчанському напрямках.
Прокуратура та СБУ встановлюють підрозділи російської армії, причетні до цих воєнних злочинів у регіоні. Триває слідство.
