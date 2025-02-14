14.02.2025 22:00 Дмитро Колонєй

Готуємо повітряне безе в домашніх умовах

Потіште себе класичним білковим десертом.

Як пише РЕДПОСТ , на винахід цього кондитерського "поцілунку" (саме так перекладається назва цього десерту), яка готується майже з двох продуктів, претендує Швейцарія та Франція. Згідно з однією версією, десерт був винайдений практичним та талановитим кондитером Гаспаріні з швейцарського Мейрінгена, який, зміша та взбив цукор та кілька незатребуваних білків яєць й запік їх.

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За іншою версією його авторство приписують французькому кондитеру Франсуа Массіало, що служив при дворі Філпа I Орлеанського (сина відомих за "Трьома мушкетерами" Людовіка XIII і Анни Австрійської), його сина Філіпа II, брата короля Людовіка XIV, при герцозі д'Омон і карлиналі д'Есте та вякий відзначився, наприклад винаходом жульєна. Він наприкінці XVII століття в Італії опублікував рецепт безе у своїй кулінарній книзі.

Безе

Продукти:

3 яйця,

150 г цукру,

1 щіпка солі.

Покроковий рецепт приготування

Міксером збити білки до м'яких піків. Посолити. Збивати ще 5 хвилин на середній швидкості. Додати цукор у два заходи, продовжуючи збивати, але вже на високій швидкості. Збити до стійких піків. Викласти безе на пергамент. Сушити їх близько 1 години у відкритій духовці при 90-100 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситний мінтай у лаваші.