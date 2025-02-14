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14.02.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо повітряне безе в домашніх умовах

Потіште себе класичним білковим десертом.

 
Як пише РЕДПОСТ, на винахід цього кондитерського "поцілунку" (саме так перекладається назва цього десерту), яка готується майже з двох продуктів, претендує Швейцарія та Франція. Згідно з однією версією, десерт був винайдений практичним та талановитим кондитером Гаспаріні з швейцарського Мейрінгена, який, зміша та взбив цукор та кілька незатребуваних білків яєць й запік їх. 
 
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За іншою версією його авторство приписують французькому кондитеру Франсуа Массіало, що служив при дворі Філпа I Орлеанського (сина відомих за "Трьома мушкетерами" Людовіка XIII і Анни Австрійської), його сина Філіпа II, брата короля Людовіка XIV, при герцозі д'Омон і карлиналі д'Есте та вякий відзначився, наприклад  винаходом жульєна. Він наприкінці XVII століття в Італії опублікував рецепт безе у своїй кулінарній книзі.
 

Безе

 

Продукти: 

 
  • 3 яйця, 
  • 150 г цукру, 
  • 1 щіпка солі.
 

Покроковий рецепт приготування 

 
  1. Міксером збити білки до м'яких піків.
  2. Посолити.
  3. Збивати ще 5 хвилин на середній швидкості.
  4. Додати цукор у два заходи, продовжуючи збивати, але вже на високій швидкості. Збити до стійких піків.
  5. Викласти безе на пергамент.
  6. Сушити їх близько 1 години у відкритій духовці при 90-100 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситний мінтай у лаваші.

 
Тэги:  рецепт, десерт, безе
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