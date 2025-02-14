14.02.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо повітряне безе в домашніх умовах
Потіште себе класичним білковим десертом.
Як пише РЕДПОСТ
, на винахід цього кондитерського "поцілунку" (саме так перекладається назва цього десерту), яка готується майже з двох продуктів, претендує Швейцарія та Франція. Згідно з однією версією, десерт був винайдений практичним та талановитим кондитером Гаспаріні з швейцарського Мейрінгена, який, зміша та взбив цукор та кілька незатребуваних білків яєць й запік їх.
За іншою версією його авторство приписують французькому кондитеру Франсуа Массіало, що служив при дворі Філпа I Орлеанського (сина відомих за "Трьома мушкетерами" Людовіка XIII і Анни Австрійської), його сина Філіпа II, брата короля Людовіка XIV, при герцозі д'Омон і карлиналі д'Есте та вякий відзначився, наприклад винаходом жульєна. Він наприкінці XVII століття в Італії опублікував рецепт безе у своїй кулінарній книзі.
Безе
Продукти:
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3 яйця,
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150 г цукру,
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1 щіпка солі.
Покроковий рецепт приготування
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Міксером збити білки до м'яких піків.
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Посолити.
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Збивати ще 5 хвилин на середній швидкості.
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Додати цукор у два заходи, продовжуючи збивати, але вже на високій швидкості. Збити до стійких піків.
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Викласти безе на пергамент.
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Сушити їх близько 1 години у відкритій духовці при 90-100 градусах.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситний мінтай у лаваші.
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