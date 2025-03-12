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12.03.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо запіканку з картоплею та грибами

Різноманітний свій раціон за допомогою класичної та смачної страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, у страві можна використовувати будь-які гриби, додати моркву, цибулю чи перець. Ми пропонуємо пісний варіант, але страву можна приготувати її з м'ясом, сиром, сметаною чи вершками.
 

Запіканка з картоплею та грибами

 

Продукти:

 
  • 1 кг картоплі,
  • 500 г печериць,
  • 2-3 помідори,
  • 2 цибулини,
  • пісний майонез,
  • спеції.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Очистити картоплю.
  2. Нарізати картоплю середніми шматочками.
  3. Відварити його до готовності.
  4. Розім'яти в пюре з кількома ложками відвару.
  5. Подрібнити гриби.
  6. Нарізати кружільцями помідори.
  7. Подрібнити цибулю.
  8. Обсмажити цибулю з грибами до випаровування вологи.
  9. Викласти у форму третину картоплі, гриби, картопля, помідори та знову картоплю.
  10. Присипати шари спеціями до смаку.
  11. Останній шар - змастити пісним майонезом.
  12. Готувати запіканку в духовці 40 хвилин при 180 градусах.
 
Тэги:  рецепт, запіканка, гриби, цибуля, помідори, картопля
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