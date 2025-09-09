09.09.2025 21:58
Баклажани імам баялди: рецепт із прянощами
Готуємо класичну турецьку страву, назва якої перекладається як «імам втратив свідомість».
Як пише РЕДПОСТ, чому з імамом стався такий прикрий випадок є безліч версій. За однією легендою він втратив свідомість, коли його дружина піднесла йому цю страву і його вразив смак і аромат страви, за іншою - ціна страви (а він був дуже скупим). По третій імам одружився і отримав у посаг 12 глечиків оливкової олії. 12 днів його дружина готувала чоловікові страву з баклажанами та помідорами, а на 13 день олія закінчилася. Імам зрозумів, що посагу більше немає — і знепритомнів. Але для нас це не принципове, бо рецепт, у будь-якому випадку, дуже смачний.
Баклажани імам баялди
Продукти:
1 кг баклажанів,
4 головки цибулі,
часник - 2-3 головки,
1 зелений болгарський перець,
помідор - 1-2 шт.,
1 ст. ложка подрібненої петрушки,
щіпка кориці,
1,5 ст. ложки томатного соку,
200 мл оливкової олії
щіпка цукру,
чорний перець,
сіль.
Покроковий рецепт приготування
Розрізати баклажани навпіл уздовж.
Вийняти м'якоть ложкою, щоб вийшли човники.
Посолити кожну половинку.
Залишити баклажани на 20-30 хвилин, щоб вони дали сік і позбулися гіркоти.
Дрібно нарізати цибулю.
Нарізати перець та помідори.
Обсмажити цибулю в невеликій кількості олії на сковороді до золотистого кольору.
Додати перець та помідори до цибулі.
Потушкувати овочі.
Подрібнити 2-3 зубчики часнику.
Нарубати петрушку.
Додати часник та петрушку до овочів на сковороду.
Поперчити, посолити і додайте щіпку цукру та кориці.
Все добре перемішати.
Потушкувати разом 5-7 хвилин.
Промити баклажани під холодною водою.
Обсушити рушником.
Викласти баклажани у форму для запікання зрізами нагору.
Наповнити кожну «човник» приготованою начинкою.
Якщо залишилася зайва начинка, розподілити її між баклажанами.
Полити страву томатним соком та оливковою олією.
Додати трохи води.
Запікати в духовці, розігрітій до 180 ° C, 40 хвилин.
Готовність можна визначити по рідині, що випарувалася, і загустілому соусу.
Посипати готову страву подрібненим часником, що залишився (по 2 зубчики на кожну половинку баклажану).
Подавайте страву гарячою.
Можна посипте баклажани зверху тертою фетою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з хрусткими баклажанами та помідорами.
