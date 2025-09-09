09.09.2025 21:30

Ігор Терехов розповів, скільки укриттів працюють у Харкові

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов заначив у телеефірі, що

головним укриттям для містян залишаються 30 станцій метрополітену.

у місті відкрили вже сім підземних шкіл, де теж можна сховатися під час повітряних тривог.

міська влада встановила захисні споруди на 14 зупинках громадського транспорту.

всего у місті працюють понад 3,3 тис. укриттів різних видів.

«Все більше харків’ян користуються укриттями. Ми запровадили в Харкові диференційовану систему повітряних тривог, і сирени лунають тоді, коли для міста є реальна небезпека. Тому люди стали частіше дослухатися до оповіщень та спускатися в укриття. І ми не зупиняємо роботу над тим, щоб усі наші захисні споруди були в належному стані», - наголосив Ігор Терехов.

