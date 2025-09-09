09.09.2025 20:59 Дмитро Колонєй

У аварії загинув військовий, який нещодавно повернувся на Харківщину з російського полону

Жорстока доля спіткала молодого мешканця Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , трагічно обірвалося життя мешканця Харківщини Сергія Гануса. Чоловік народився у 2001 році в селі Костянтинівка, зовсім юним долучився до участі в АТО, з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. У жовтні 2022 року військовий потрапив у полон і провів там майже три роки.

19 квітня 2025 року він повернувся на рідну землю у складі групи військовополонених, звільнених під час обміну.

Але доля виявлася підступнішою, як поінформувала голова Краснокутської громади Харківської області Ірина Карабут 24-річний чоловік, якого не брала куля росіян та не зламав трирічний російський полон, загинув у ДТП на Батьківщині.

