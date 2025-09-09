    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У аварії загинув військовий, який нещодавно повернувся на Харківщину з російського полону
09.09.2025  20:59   Дмитро Колонєй

У аварії загинув військовий, який нещодавно повернувся на Харківщину з російського полону

Жорстока доля спіткала молодого мешканця Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, трагічно обірвалося життя мешканця Харківщини Сергія Гануса. Чоловік народився у 2001 році в селі Костянтинівка, зовсім юним долучився до участі в АТО, з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. У жовтні 2022 року військовий потрапив у полон і провів там майже три роки.
 
19 квітня 2025 року він повернувся на рідну землю у складі групи військовополонених, звільнених під час обміну. 
 
Але доля виявлася підступнішою, як поінформувала голова Краснокутської громади Харківської області Ірина Карабут 24-річний чоловік, якого не брала куля росіян та не зламав трирічний російський полон, загинув у ДТП на Батьківщині. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  смерть, аварія, харків, дтп, полон, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Надзвичайні події Окупанти вбили пятьох мирних мешканців Харківщини протягом тижня 07.09 Надзвичайні події У Києві сталася моторошна автотроща з вибухом, є загиблі 07.09 Надзвичайні події Російські інтервенти вбили жінку під час ударів по Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 