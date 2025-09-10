    
10.09.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
10 вересня очікується мінлива хмарність. Вдень без опадів.
 
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
 
Народні прикмети

  • якщо вранці туман стелиться над водою – день буде сонячним;
  • туман, що піднімається вгору, означає дощову і похмуру погоду;
  • сонячний день 10 вересня віщує негоду наприкінці місяця;
  • дощ цього дня обіцяє швидке потепління;
  • гроза 10 вересня – на вологий і теплий вересень;
  • високі та швидкі хмари – до ясної і теплої погоди;
  • якщо 5 днів до 10 вересня не було дощу – морози прийдуть пізно;
  • багато ягід на горобині – на дощову осінь та сувору зиму;
  • мало ягід на горобині – на суху осінь;
  • велика кількість жолудів на дубі – до холодної і сніжної зими;
  • жовте листя липи – на добрий урожай озимих культур;
  • жовті берези – до великої кількості опеньків у лісі.
