10.09.2025 06:00
Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 вересня очікується мінлива хмарність. Вдень без опадів.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
Народні прикмети
-
якщо вранці туман стелиться над водою – день буде сонячним;
-
туман, що піднімається вгору, означає дощову і похмуру погоду;
-
сонячний день 10 вересня віщує негоду наприкінці місяця;
-
дощ цього дня обіцяє швидке потепління;
-
гроза 10 вересня – на вологий і теплий вересень;
-
високі та швидкі хмари – до ясної і теплої погоди;
-
якщо 5 днів до 10 вересня не було дощу – морози прийдуть пізно;
-
багато ягід на горобині – на дощову осінь та сувору зиму;
-
мало ягід на горобині – на суху осінь;
-
велика кількість жолудів на дубі – до холодної і сніжної зими;
-
жовте листя липи – на добрий урожай озимих культур;
-
жовті берези – до великої кількості опеньків у лісі.
