10.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну варто замислитися над тим, як зміцнити свій авторитет. Його харизма допоможе викликати прихильність оточення, але цього буде замало — доведеться підкріпити симпатію конкретними діями. Вдалим кроком стане ініціатива, цікава пропозиція чи демонстрація власних умінь. Проте занадто радикальні ідеї краще відкласти — цього дня цінується поміркованість.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На тельця чекає багато зустрічей – і запланованих, і раптових – кожна з яких може виявитися не випадковою. Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Особливо останніх: зірки кажуть, що якісь сьогоднішні справи, слова чи плани Тельця здатні вплинути на його кар'єру, становище у суспільстві та грошовий дохід. Щоправда, цей вплив може бути не лише зі знаком «плюс», а й «мінус», тому Тельцю необхідно ретельно зважувати усі свої слова.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Оточуючі розраховуватимуть на підтримку Близнюків, і вони цілком здатні їм її надати! День наділяє їхньою впевненістю в собі та харизмою лідера, тому Близнюкам слід приготуватися до того, що люди запитуватимуть їхні поради з будь-яких питань. І це правильно: їхні поради відрізнятимуться продуманістю, Близнюки здатні ясно бачити суть речей, а тому зможуть легко вирахувати слабкі місця будь-якого плану.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку слід бути обережнішим із людьми, які намагаються маніпулювати їм: у цей день їхня активність висока як ніколи! Взагалі, якщо є така можливість, зірки радять Раку провести день далеко від великого скупчення народу, можливо навіть за містом, у колі найближчих людей. Інакше не виключено, що Рак виявиться проти волі втягнутий у якусь чужу справу, яка в кращому разі не принесе йому нічого. А в найгіршому – принесе проблеми.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Навколишнім навряд чи варто упирати на логіку, якщо вони хочуть у чомусь переконати Лева. Він схильний ухвалювати рішення під впливом емоцій, а головним аргументом стане його інтуїція. Взагалі, Лев налаштований швидше на творчий, ніж на діловий лад. Там, де треба виявити фантазію, йому не буде рівних, а серця людей він зможе читати як відкриту книгу. Навколишнім навіть може здатися, що проникливий Лев – справжній телепат.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва здатна залучити на свій бік корисних і потрібних їй людей – якщо тільки вона всерйоз задасться цією метою. День наділяє її всіма можливостями для того, щоб запровадити чудові контакти у діловій сфері. Головне не сидіти, склавши руки. Діва повинна сама вийти на потрібних людей і почати розмову, ну а вони обов'язково піддадуться її чарівній чарівності.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чудовий день для Терезів! Їм не загрожує відчути себе самотніми, навпаки, оточуючі буквально розриватимуть їх на частини. Можливо, різні люди запросять їх провести вечір у їхній компанії, і Терезам доведеться вирішувати, хто для них цікавіший! Взагалі, Терези здатні отримати задоволення від будь-якого спілкування з людьми, навіть якщо це відбувається в процесі роботи. Особливо яскраво вони зможуть проявити свою індивідуальність, перебуваючи в групі, – така особливість цього дня!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон зможе задіяти свої можливості для того, щоб маніпулювати оточуючими! Це можуть бути як прямі методи тиску - такі як суперечка, наказ і т.д., так і таємні ниточки, за які Скорпіон здатний поволі смикати, щоб отримати потрібний йому результат. Зрештою, Скорпіон отримає те, чого він прагне, проте на це піде стільки часу та сил, що перемога його навряд чи сильно потішить.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо у Стрільця намічається дискусія або навіть просто серйозна розмова, йому буде як ніколи легко прислухатися до думки іншої людини. Стрілець зможе подивитися на ситуацію з погляду опонента, і суперечка втратить сенс. День загострює дипломатичні здібності Стрільця, а заразом наділяє його мудрістю, розумінням і здатністю співпереживати. Це забезпечує йому успіх у переговорах та взагалі будь-яких справах, де треба вміти спілкуватися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Доля Козерога – допомагати оточуючим, особливо близьким. У Козерога може прокинутися бажання бути в курсі навіть найменших подій у житті якоїсь людини, піклуватися про неї та опікуватися. Якщо ж у цієї людини є проблеми, Козеріг здатний терпляче вислухати його, виконати роль психоаналітика та допомогти слушною порадою. Головне, щоб турбота не переросла у нав'язливість – для цього Козерога необхідно трохи стримувати свій альтруїстичний порив.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій налаштований на боротьбу, проте боротися йому не буде з ким: оточуючі без бою готові присудити йому перемогу! Більше того, вони із задоволенням підуть за Водолієм, достатньо йому запропонувати якийсь проект, що потребує спільних зусиль. Загалом у будь-яких заходах з великою кількістю народу Водолій почуватиметься «на коні», а в ролі організатора чи миротворця йому просто не буде рівних!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам присвятити час вирішенню проблем із близькими людьми – якщо, звісно, ​​такі проблеми є. Це виявиться дуже ефективним. Якщо зазвичай спроба розібратися закінчується банальною сваркою та масою взаємних образ, то й Риби та їхні близькі налаштовані на те, щоб спробувати зрозуміти один одного. Спробуйте завести розмову до душі - і ви здивуєтеся тому, що її підтримають і навіть більше: охоче підуть вам назустріч.