10 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.





Щороку з планети зникає мільйонне місто. Населення цього міста вмирає не від старості, не від хвороби, навіть не від нещасного випадку – щороку населення величезного міста добровільно, за власним вибором, сягає небуття.



За поширеністю випадків суїциду лідирують розвинені країни. Першість належить країнам Східної Європи. У Японії щорічно кінчають життя самогубством приблизно 30 тисяч жителів. Найменші показники — у Латинській Америці та ісламських країнах. По Африці статистичних даних практично немає.



Тому Міжнародна асоціація запобігання самогубствам у співпраці з ВООЗ закликає громадськість та владу проводити у цей день заходи та акції щодо зміцнення почуття відповідальності за порятунок життя людей, які можуть бути втрачені внаслідок суїциду.

* * *

Міжнародний день гінекологічного здоров'я відзначається щорічно 10 вересня. Цей день започаткований у 2001 році з метою підвищення обізнаності жінок про профілактику захворювань репродуктивної системи, а також про важливість своєчасних профілактичних оглядів у гінеколога для збереження їхнього здоров'я.

* * *

Щороку 10 вересня у світі відзначається Міжнародний день обміну ідеями. Це не просто дата у календарі, а особливий привід нагадати собі та іншим, наскільки важливо ділитися думками, слухати співрозмовників і створювати середовище, де народжуються нові задуми. У сучасному світі, де інформаційні потоки змінюють наші уявлення про швидкість і якість комунікації, такий день стає справжнім символом відкритості, партнерства та співпраці.

* * *

Щороку 10 вересня відзначається Міжнародний день макіяжу – свято, яке прославляє мистецтво створення образів за допомогою косметики. Макіяж є не лише способом прикрасити зовнішність, а й інструментом самовираження, що допомагає розкрити характер, настрій і стиль людини. Він здатний підкреслити індивідуальність, подарувати впевненість у собі та стати своєрідною мовою без слів. Цей день нагадує, що мистецтво макіяжу має багатовікову історію та відіграє важливу роль у культурі, моді й повсякденному житті. Для багатьох людей це ще й творчість, що дозволяє експериментувати з кольорами та формами, створюючи нові візуальні враження.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем українські віряни віддають шану пам’яті преподобного Павла Слухняного, Печерського.



Цього часу селяни традиційно збирали горобину, вважаючи ягоди найлікувальнішими. Їх сушили, готували варення або настоянки.



Жінкам заборонялося сваритися з чоловіками, інакше сльози не вдасться стримати.



У домі слід підтримувати порядок, не залишати безлад.



Не рекомендувалося згадувати старі образи та сумувати, щоб не накликати смуток і неприємності.



За Юліанським календарем 10 вересня православна церква вшановує пам’ять святих Ганни Пророчиці та Сави Крипецького.



До цього дня закінчували жати хліб на полях та влаштовували пишні гуляння.



Рекомендують цього дня не ходити до батьків нареченої та свататися.



В давнину вважали, що цього дня легко заблукати, тому не варто ходити в ліс.



Не можна конфліктувати та думати про погане.

Також цього дня

1894 – у Лондоні оштрафований перший водій за керування автомобілем у п'яному вигляді – таксист Джордж Сміт. Не впоравшись із керуванням, він в'їхав точно у двері будинку. Штраф становив 1 фунт стерлінгів.



1894 – народився Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург,



1899 – народився Вольф Мессінг, телепат, гіпнотизер, ясновидець, людина-загадка.



1912 – народився Херлуф Бідструп, знаменитий датський художник-карикатурист.



1914 – народився Роберт Уайз, американський кінорежисер, володар двох Оскарів (Вестсайдська історія, Звуки музики).



1918 – журналіст та історик Чарльз Репінгтон першим назвав поточну війну Першої світової.



1938 – народився Карл Лагерфельд, німецький модельєр, творець парфумів та фотограф.



1945 – народився Хосе Фелісіано, пуерториканський музикант, сліпий від народження. З 1963 року він регулярно записує платівки, був лауреатом премій «Греммі», написав музику до популярного у 70-х роках фільму «Золото Маккени».



1950 – народився Джо Перрі, гітарист та один із засновників гурту «Аероміт».



1954 – народився Дон «Дракон» Вілсон, американський актор, зірка «каратешних» бойовиків.



1958 – народився Кріс Коламбус, американський кінорежисер («Місіс Даутфайр», «Одна хата», «Двохсотлітня людина», «Гаррі Поттер і філософський камінь»).



1960 - народився Колін Ферт, англійський актор ("Mamma Mia!", "Англійський пацієнт", "Щоденник Бріджет Джонс", "Гордість і упередження").



1960 – на конференції у Багдаді (10–14 вересня) створено Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК).



1968 – народився Гай Річі, англійський кінорежисер («Карти, гроші та два стволи», «Рок-н-рольщик», «Великий куш», «Шерлок Холмс»), колишній чоловік Мадонни.



1981 – знаменита картина «Герніка» Пабло Пікассо повернулася до Іспанії та поміщена в мадридському музеї Прадо.



1988 – в Одесі розпочався перший конкурс комедійних фільмів «Золотий Дюк».



1993 – на телеканалі Fox Television відбулася прем'єра першого епізоду культового американського фантастичного телесеріалу років «Секретні матеріали».



1996 – ООН затверджує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.



2008 – у ЦЕРНі (Європейській раді з ядерних досліджень – від фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) відбувся пробний запуск усіх ділянок ВАК (Великого андронного колайдера).

2022 – місто Ізюм на Харківщині звільнено від російської окупації.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Кас’ян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

за Юліанським календарем: Анатолій, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Ганна, Георгій, Данило, Денис, Захар, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Микола, Мойсей, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сава, Сергій, Степан, Сусанна, Федір, Юхим.