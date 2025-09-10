За добу на Харківщині – 8 пожеж від обстрілів, є постраждалі

Рятувальники ліквідували десятки займань у різних районах області, серед яких масштабні загоряння екосистем та дачних будинків.
Протягом доби з 9 на 10 вересня на території Харківщини рятувальники зафіксували 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Займання сталися у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Шість із них були пов’язані з пожежею рослинності в екосистемах. У селі Черкаська Лозова Харківського району вогонь охопив 300 квадратних метрів трави. Внаслідок події постраждав чоловік 1967 року народження.
У тому ж районі, у селі Вільхуватка, горів дачний будинок площею 60 квадратних метрів. Поранення отримали дві жінки – 1973 та 1960 років народження.
Загалом за добу на території області ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на площі близько 19,3 га.
Наразі триває гасіння семи лісових пожеж в Ізюмському та Куп’янському районах.
За даними ДСНС, з 9 по 10 вересня підрозділи Харківського гарнізону здійснили 55 оперативних виїздів. Із них:
Зокрема піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 174 вибухонебезпечні предмети
