    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині – 8 пожеж від обстрілів, є постраждалі
10.09.2025  08:04   Рита Парфенова

За добу на Харківщині – 8 пожеж від обстрілів, є постраждалі

Рятувальники ліквідували десятки займань у різних районах області, серед яких масштабні загоряння екосистем та дачних будинків.

рятувальник дснс

Протягом доби з 9 на 10 вересня на території Харківщини рятувальники зафіксували 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Займання сталися у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Шість із них були пов’язані з пожежею рослинності в екосистемах. У селі Черкаська Лозова Харківського району вогонь охопив 300 квадратних метрів трави. Внаслідок події постраждав чоловік 1967 року народження.

У тому ж районі, у селі Вільхуватка, горів дачний будинок площею 60 квадратних метрів. Поранення отримали дві жінки – 1973 та 1960 років народження.

Загалом за добу на території області ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на площі близько 19,3 га.

Наразі триває гасіння семи лісових пожеж в Ізюмському та Куп’янському районах.

За даними ДСНС, з 9 по 10 вересня підрозділи Харківського гарнізону здійснили 55 оперативних виїздів. Із них:

  • 43 – на гасіння пожеж, у тому числі 8 від обстрілів;
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 3 – на перевірку місць після ударів;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 2 – інші виїзди.

Зокрема піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 174 вибухонебезпечні предмети

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав про пожежі, що виникли на Харківщині.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події У побутовій пожежі в багатоповерхівці Харкова загинули двоє людей, вогнеборці врятували сусідку (фото) 08.09 Надзвичайні події Сапери ДСНС за тиждень знищили понад 600 боєприпасів на Харківщині 08.09 Надзвичайні події На Харківщині за добу ліквідували понад 20 пожеж, частину з них спричинили обстріли
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 