    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині Сили оборони відбили атаки окупантів біля Вовчанська
10.09.2025  08:27   Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаки окупантів біля Вовчанська

Сили оборони України зупинили 15 штурмів російських військ на Харківщині – біля Вовчанська, Степової Новоселівки та на підступах до Куп’янська.

мапа генштаб зсу

За минулу добу на Харківщині зафіксовано активні бойові дії одразу на двох напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім зіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили сім атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника біля Степової Новоселівки, а також у напрямку Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.

мапа генштаб зсу

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували десятки займань у різних районах області, серед яких масштабні загоряння екосистем та дачних будинків.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Армія Бої на Харківщині: на двох напрямках відбиті 14 атак 08.09 Армія На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень, на Куп’янському – п’ять атак 16.08 Армія На Харківщині тривають три атаки ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 