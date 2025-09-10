На Харківщині Сили оборони відбили атаки окупантів біля Вовчанська

Сили оборони України зупинили 15 штурмів російських військ на Харківщині – біля Вовчанська, Степової Новоселівки та на підступах до Куп’янська.
За минулу добу на Харківщині зафіксовано активні бойові дії одразу на двох напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім зіткнень у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку російські війська здійснили сім атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника біля Степової Новоселівки, а також у напрямку Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували десятки займань у різних районах області, серед яких масштабні загоряння екосистем та дачних будинків.
Комментариев: 0
Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.
влажность:
давление:
ветер: