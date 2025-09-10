10.09.2025 08:27 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаки окупантів біля Вовчанська

Сили оборони України зупинили 15 штурмів російських військ на Харківщині – біля Вовчанська, Степової Новоселівки та на підступах до Куп’янська.

За минулу добу на Харківщині зафіксовано активні бойові дії одразу на двох напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім зіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили сім атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника біля Степової Новоселівки, а також у напрямку Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.

