    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок обстрілів Харківщини за добу постраждали 4 людини, пошкоджено понад 20 будівель
10.09.2025  08:54   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів Харківщини за добу постраждали 4 людини, пошкоджено понад 20 будівель

Російські війська обстріляли 12 населених пунктів області, застосувавши авіабомби та безпілотники.


На фото с. Черкаська Лозова
Фото: Прокуратура Харківської області

Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ постраждав 48-річний чоловік, у селищі Солоницівка – 43-річна жінка. У селі Вільхуватка Нововодолазької громади поранено двох жінок віком 52 та 65 років.

За даними військових, окупанти використовували різні види озброєння:

  • 4 авіаційні бомби (КАБ),
  • 4 ударні дрони «Герань-2»,
  • 2 FPV-дрони,
  • 1 безпілотник невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено або зруйновано цивільну інфраструктуру.

У Харківському районі – 17 приватних будинків у селі Черкаська Лозова, дачний будинок у Вільхуватці, залізничний об’єкт у Залужному, а також зафіксовані масштабні займання трави в Прудянці (2000 кв. м).

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Нечволодівці, зафіксовано загоряння трави у Сподобівці (100 кв. м) та лісової підстилки в Новомиколаївці.

В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки у Шийківці, у Чугуївському – три житлові будинки та дитячий садок у селі Донець. У Богодухівському районі горіли луки біля села Мельникове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
