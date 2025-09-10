10.09.2025 08:54 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів Харківщини за добу постраждали 4 людини, пошкоджено понад 20 будівель

Російські війська обстріляли 12 населених пунктів області, застосувавши авіабомби та безпілотники.



На фото с. Черкаська Лозова

Фото: Прокуратура Харківської області

Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ постраждав 48-річний чоловік, у селищі Солоницівка – 43-річна жінка. У селі Вільхуватка Нововодолазької громади поранено двох жінок віком 52 та 65 років.

За даними військових, окупанти використовували різні види озброєння:

4 авіаційні бомби (КАБ),

4 ударні дрони «Герань-2»,

2 FPV-дрони,

1 безпілотник невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено або зруйновано цивільну інфраструктуру.

У Харківському районі – 17 приватних будинків у селі Черкаська Лозова, дачний будинок у Вільхуватці, залізничний об’єкт у Залужному, а також зафіксовані масштабні займання трави в Прудянці (2000 кв. м).

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Нечволодівці, зафіксовано загоряння трави у Сподобівці (100 кв. м) та лісової підстилки в Новомиколаївці.

В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки у Шийківці, у Чугуївському – три житлові будинки та дитячий садок у селі Донець. У Богодухівському районі горіли луки біля села Мельникове.

