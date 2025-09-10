Внаслідок обстрілів Харківщини за добу постраждали 4 людини, пошкоджено понад 20 будівель

Російські війська обстріляли 12 населених пунктів області, застосувавши авіабомби та безпілотники.
Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У місті Куп’янськ постраждав 48-річний чоловік, у селищі Солоницівка – 43-річна жінка. У селі Вільхуватка Нововодолазької громади поранено двох жінок віком 52 та 65 років.
За даними військових, окупанти використовували різні види озброєння:
Внаслідок атак пошкоджено або зруйновано цивільну інфраструктуру.
У Харківському районі – 17 приватних будинків у селі Черкаська Лозова, дачний будинок у Вільхуватці, залізничний об’єкт у Залужному, а також зафіксовані масштабні займання трави в Прудянці (2000 кв. м).
У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Нечволодівці, зафіксовано загоряння трави у Сподобівці (100 кв. м) та лісової підстилки в Новомиколаївці.
В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки у Шийківці, у Чугуївському – три житлові будинки та дитячий садок у селі Донець. У Богодухівському районі горіли луки біля села Мельникове.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
