У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях

10 вересня для проведення ремонтних робіт обмежено доступ до окремих виходів на станціях «Захисників України» та «Академіка Павлова».
Харківський метрополітен повідомив про тимчасові зміни у роботі виходів із підвуличних переходів на двох станціях, передає РЕДПОСТ.
Сьогодні, 10 вересня, на станції «Захисників України» зачинено вихід №4 у бік скверу. Він буде недоступний для пасажирів до 17:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Також на станції «Академіка Павлова» тимчасово обмежено користування виходом №2 у напрямку вулиці Метлинського. Його планують відкрити після завершення робіт о 16:00.
У метрополітені перепрошують за тимчасові незручності та радять пасажирам користуватися іншими виходами.
