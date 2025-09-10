    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях
10.09.2025  09:35   Рита Парфенова

У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях

10 вересня для проведення ремонтних робіт обмежено доступ до окремих виходів на станціях «Захисників України» та «Академіка Павлова».

метро

Харківський метрополітен повідомив про тимчасові зміни у роботі виходів із підвуличних переходів на двох станціях, передає РЕДПОСТ.

Сьогодні, 10 вересня, на станції «Захисників України» зачинено вихід №4 у бік скверу. Він буде недоступний для пасажирів до 17:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Також на станції «Академіка Павлова» тимчасово обмежено користування виходом №2 у напрямку вулиці Метлинського. Його планують відкрити після завершення робіт о 16:00.

У метрополітені перепрошують за тимчасові незручності та радять пасажирам користуватися іншими виходами.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водіїв закликають уникати траси М-03 між Ізюмом і Слов’янськом через загрозу дронів.
Тэги:  метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Суспільство У Харкові працівниця метро врятувала пасажирку з сильною кровотечею 09.09 Дороги та транспорт У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях 05.09 Суспільство Вентиляційний кіоск біля метро «Захисників України» перетворився на арт-об’єкт (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 